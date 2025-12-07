Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị khách tố có dòi: Sáng quản lý phủ nhận, trưa quán dừng hoạt động

Từ chiều tối qua (5/12), mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ của một khách nữ tố quán bò nhúng dấm ở Trần Xuân Soạn (Hà Nội) có dòi trong bò. Khi phản ánh của quán, khách nữ không nhận được một lời xin lỗi hay giải thích. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý của số đông. Dân mạng nhanh chóng tìm ra, quán ăn xuất hiện trong bài chia sẻ là quán bò nhúng dấm 999 (số 48 Trần Xuân Soạn, Hà Nội).

Bài chia sẻ của khách nữ gây chú ý. (Ảnh chụp màn hình)

Sáng 6/12, trả lời phỏng vấn trên Tiền Phong, quản lý của quán bò nhúng dấm 999 - ông Nguyễn Duy Thông cho hay, đã nắm được phản ánh của khách hàng khi sử dụng đồ ăn tại quán. Theo ông Thông chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 5/12, bàn ăn có 2 khách (1 nam, 1 nữa) đã phản ánh trong thịt có dòi. Ngay khi tiếp nhận phản ánh, ông Thông đã tiến hành kiểm tra.

"Khi kiểm tra thì đây là "cục tật" trong thịt bò chứ không phải dòi" - ông Thông khẳng định trên Tiền Phong.

Ông Thông cho rằng đây là "cục tật" chứ không phải thịt bò có dòi.

Chiều 6/12, liên quan đến vụ khách hàng phản ánh có dòi trong thịt bò ở quán bò nhúng dấm 999, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng xác minh làm rõ.

Được biết, sau đó Phòng Văn hóa - Xã hội thông tin đã phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng và lực lượng y tế đến làm việc và kiểm tra, lập biên bản, đồng thời dừng hoạt động cửa hàng trên.