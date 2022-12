Quà tặng dịp Tết - Của cho không bằng cách cho

Tặng quà Tết – Nét đẹp văn hóa Việt



Không chỉ trong dịp Tết nhưng Tết là thời điểm tuyệt vời để con cháu thể hiện chữ hiếu với cha mẹ, ông bà bởi dù ai đi đâu, làm đâu, dẫu xa đến mấy vẫn lấy Tết là một thời điểm cần phải hành hương về quê, đoàn tụ với người thân, xóm làng. Tặng quà Tết là một hành động không thể thiếu để biểu hiện tấm lòng tới bậc trưởng bối. những người thân thiết, quan trọng.

Tặng quà Tết là một nét đẹp văn hóa

"Uống nước nhớ nguồn" là đức tính tốt đẹp của người Việt. Để nhìn nhận nhân cách của một người, không thể bỏ qua cách đền ơn, đáp nghĩa của họ bởi một người không chịu báo đáp kính trọng những người đã cất công nuôi dạy, thương yêu, giúp đỡ họ thì những người xa lạ càng không đáng nhắc đến.



Trong ngày đầu năm mới, không chỉ hướng về tương lai, đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại một hành trình đã đi qua, đền đáp đáng sinh thành, những người đã giúp đỡ ta trên đường đời bằng những món quà Tết, các hành động, sự tri ân. Điều này đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt.

Tặng quà Tết - Của cho không bằng cách cho

Chúng ta thường chọn những món quà quý giá để biếu, tặng trong dịp Tết nhưng món quà quý lại không nằm ở giá trị tiền bạc mà là tình cảm của người tặng ẩn chứa trong nó. Một món quà được đánh giá cao thường sẽ phải thể hiện được sự quan tâm, thấu hiểu của người tặng và giúp cuộc sống người nhận tốt hơn.

Món quà cho sức khỏe thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm đến người nhận

Lựa chọn đúng món quà đã quan trọng mà cách tặng quà càng quan trọng hơn bởi "của cho không bằng cách cho". Người nhận sẽ rất vui khi nhận được thứ phù hợp với mình và cảm thấy mình được tôn trọng, được chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với người tặng. Nếu có điều kiện, hãy đến tặng quà tận tay, nói chuyện với người được tặng và chia sẻ nhiều hơn về món quà như lý do bạn chọn, hướng dẫn cách sử dụng để hai bên được kết nối và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Một trong những món quà được nhiều người lựa chọn cho dịp Tết nhất là những sản phẩm tốt cho sức khỏe như thực phẩm chức năng, thay cho lời chúc năm mới khỏe mạnh, an khang và "có sức khỏe là có tất cả".



Chị Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ: "Trước khi Tết đến tầm 1 tháng là mình đã rục rịch chọn quà Tết cho bố mẹ rồi. Bố mẹ mình cũng đã khá lớn tuổi nên mình thường chọn mấy món thực phẩm chức năng tốt cho xương khớp hay hỗ trợ giải độc gan để biếu hai ông bà, chỉ mong ông bà khỏe mạnh, sum vầy với con cháu."

TPBVSK hỗ trợ giảm mỡ máu Vitatree Organ Fat Detox là món quà sức khỏe lý tưởng ngày Tết

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều thương hiệu thực phẩm chức năng nội địa cũng như ngoại nhập giúp nâng cao sức khỏe người dùng. Trong đó, thương hiệu Vitatree đến từ Úc được người dùng đánh giá cao, nổi bật là 4 sản phẩm không thể thiếu trong dịp Tết như: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Vitatree Ginkgo Plus 6000 with Q10 50MG được chiết xuất từ cây bạch quả Nhật Bản và bổ sung Q10 giúp hỗ trợ cải thiện trí nhớ, hỗ trợ tăng sự tập trung, hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi tác hội của các gốc tự do; TPBVSK Vitatree Glucosamine 1500 Plus Shark Cartilage: hỗ trợ duy trì sức khỏe của khớp và sụn khớp, hỗ trợ duy trì chức năng của khớp và sụn khớp; TPBVSK Vitatree Super Liver Detox là "trợ thủ đắc lực" trong hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ duy trì chức năng gan; TPBVSK Vitatree Organ Fat Detox hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ giảm mỡ máu tăng cường sức khỏe. Những sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



Đừng để việc tặng quà Tết là gánh nặng vật chất hay tinh thần, hãy giữ đúng hương vị Tết truyền thống với những nét đẹp vốn có, ý nghĩa và đậm chất nhân văn. Tặng quà là trao đi cả tấm lòng, đó sẽ luôn là món quà Tết quý nhất mà bất cứ ai cũng trân trọng.