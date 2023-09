Nhắc đến Singapore, người ta sẽ nghĩ ngay đến một điểm đến du lịch cực kỳ thu hút tại châu Á, đặc biệt đối với giới trẻ tại Việt Nam. Từ vị trí thuận tiện, phong cảnh tuyệt vời, hàng loạt các quán xá món ăn ngon lành và đặc biệt hơn hết là nhiều công trình nhân tạo hấp dẫn, mang tính giải trí cao… tất cả đều tạo nên vô vàn trải nghiệm thú vị cho bất cứ ai, dù là lần đầu hay lần thứ n đến với Đảo Quốc Sư Tử.

Trên hết, còn gì tuyệt vời hơn khi đi du lịch đúng nơi và đúng lúc? Khi ghé thăm Singapore vào tháng 9 năm nay, đặc biệt là trong dịp Grand Prix Singapore - cùng thời điểm diễn ra giải đua xe Công thức 1 đỉnh cao bậc nhất thế giới, bạn sẽ được "lạc lối" trong một xứ sở của đam mê và những cuộc vui bất tận.

Từ ngày 15-17/9, Giải đua xe công thức 1 (F1) sẽ chính thức diễn ra tại Đảo quốc Sư tử. Đây một giải thể thao thường niên mang đến cho Singapore tiếng vang và độ nhận biết nhất định trên bản đồ du lịch châu Á.

Trong 3 ngày liên tiếp, hàng trăm ngàn người sẽ cùng nhau đón xem các tay đua cừ khôi tranh đấu với tốc độ không tưởng và kỹ năng xuất thần trên đường đua F1 huyền thoại. Ở một khoảng cách thật gần, ngắm nhìn từng chiếc xe vun vút qua trước mặt trên cung đường đua dài 4,9km với 19 góc cua nằm sát nhau rực rỡ ánh đèn vào ban đêm. Tất cả được bao trùm bởi những luồng ánh sáng lung linh phát ra từ hàng vạn bóng đèn cao áp hiện đại lắp dọc theo đường đua khiến khán giả có cảm giác như đang được xem cảnh rượt đuổi tốc độ trong các bộ phim bom tấn.

Bên cạnh đường đua rực lửa, các du khách sẽ còn có cơ hội trải nghiệm Grand Prix Season Singapore (GPSS) trong suốt 10 ngày, từ các bữa tiệc náo nhiệt, cho đến loạt trải nghiệm phong cách sống theo chủ đề đua xe F1 dành cho mọi lứa tuổi và sở thích.

Sự kiện Grand Prix Season Singapore (GPSS) tiếp tục trở lại lần thứ 14 từ 08/9 đến 17/9 năm 2023, với chủ đề "Circuit of Festivity" (Hành trình lễ hội). Đến Singapore dịp này, tất cả du khách chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi siêu nhiều tọa độ "sống ảo" theo chủ đề đua xe cùng loạt hoạt động giải trí và trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người hâm mộ khác, cùng chia sẻ niềm đam mê tốc độ và trải nghiệm không khí tiệc tùng náo nhiệt. Vậy nên, bạn hãy chuẩn bị thật nhiều năng lượng và cả tinh thần "sốc" trước rất nhiều mới mẻ nhé!

Không hề quá lời khi nói rằng Grand Prix Season Singapore luôn là điểm đến mơ ước với bất kỳ một tín đồ tốc độ nào bởi xuyên suốt sự kiện là những hoạt động bên lề hoành tráng. Những khu vực nổi bật như Orchard Road, Clarke Quay Kampong Glam, và Sentosa sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong sự kiện năm nay. Chưa gì đã cảm nhận được không khí F1 "rực lửa" ngập tràn khắp Đảo quốc Sư Tử.





Không tự nhiên mà nơi đây lại được mệnh danh là một trong những cung đường hoa lệ bậc nhất Singapore. Đường Orchard nổi tiếng với khung cảnh mua sắm, đặc biệt là các thương hiệu quần áo thiết kế cao cấp. Và trong dịp Grand Prix Season Singapore, con đường Orchard như được thay "màu áo mới" với hàng loạt sản phẩm thủ công địa phương, các khu vực nghệ thuật và sắp đặt của riêng mùa sự kiện, cũng như các hàng ăn thức uống náo nhiệt.

Theo đó, bạn đừng nên bỏ qua 24 gian hàng độc đáo tại Orchard Pit Shops: GPSS Lifestyle Bazaar, để tìm riêng cho mình một món đồ kỷ niệm hay đắm mình trong không gian âm nhạc và nghệ thuật. Bên cạnh đó, Design Orchard sẽ chào đón du khách với những sản phẩm lưu niệm độc đáo được chọn lọc cho riêng mùa lễ hội. Đặc biệt, hãy sẵn sàng trải nghiệm màn trình diễn Revolutions kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng của nghệ sĩ địa phương Brandon Tay, để tìm hiểu câu chuyện về khát vọng, thành tựu đạt được của người dân thành phố.





Là tâm điểm cuộc sống về đêm tại Singapore, Clarke Quay sẽ là nơi mà bạn không thể bỏ lỡ để tận hưởng không khí rộn ràng xuyên suốt Grand Prix Season Singapore. Những người yêu thích nhạc EDM cũng như những người hâm mộ hip hop đều có thể hòa mình vào các khu giải trí về đêm mang tính biểu tượng của Clarke Quay, với những buổi tiệc cuồng nhiệt theo chủ đề đua xe.

Đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra sự kiện âm nhạc độc lập hàng đầu Châu Á, Music Matters Live. Chương trình tại Clarke Quay Fountain Square sẽ có sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng địa phương, cùng các tiết mục từ các nghệ sĩ quốc tế trong khu vực. Nếu ngồi yên thưởng thức âm nhạc là chưa đủ với bạn, thì hãy hòa mình vào GPSS Fitness Fest feat. Les Mills - một trải nghiệm tập luyện độc đáo, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và những sáng kiến thể thao mới nhất.

Bạn nghĩ như vậy là đã hết những trải nghiệm tại Clarke Quay nhân mùa Singapore Grand Prix 2023? Chưa dừng lại ở đó đâu! Vì bạn sẽ được hóa thân thành tay đua F1 chuyên nghiệp khi tham gia thử sức giải đấu thể thao điện tử Teleios Race Sims Grand Slam. Cảm giác hẳn sẽ rất tuyệt khi được đối đầu với bạn bè và các tay đua khác để tranh chức vô địch GPSS Sims Championship. Ngoài ra, bạn còn cơ hội gặp gỡ các huyền thoại đua xe thông qua sự kiện OutDrive GP để xem họ thi đấu cùng các tay đua điện tử hàng đầu địa phương.

Khu văn hóa và di sản Kampong Gelam trong dịp này sẽ là nơi du khách trải nghiệm sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong ẩm thực, âm nhạc, trình diễn, và nghệ thuật. Trước khi tham gia vào không khí tưng bừng của lễ hội, các tín đồ ăn uống chắc chắn nên thưởng thức ẩm thực địa phương và quốc tế tại GPSS Food Park. Còn nếu yêu thích đồ nướng, thì Hot-Pit Stop: Grills & BBQ sẽ là trạm dừng chân để bạn "nạp" thêm năng lượng. Sau một bữa no căng, Haji Lane Blockbuster sẽ là nơi bạn "bung xõa" xuyên màn đêm trong tiếng nhạc sôi động. Để kết thúc hành trình tại Kampong Gelam, bạn nên ghé thăm triển lãm "Singapore Stories: Miniatures of the Past" (Câu chuyện về Singapore: những mô hình của quá khứ). Tin chắc rằng những mô hình thu nhỏ tái hiện lại khung cảnh và địa điểm của quá khứ sẽ là nốt lặng lý tưởng trong chuyến viếng thăm Kampong Gelam của bạn.

Không thể đi du lịch Singapore mà không nhắc đến Sentosa, nên dĩ nhiên mùa Singapore Grand Prix 2023 này không thể thiếu sự góp phần của khu nghỉ mát phức hợp sang trọng này. Nắng, gió, biển và cát tại Sentosa sẽ mang đến trải nghiệm độc quyền cho các gia đình dịp lễ hội này, với khu vực ăn uống mua sắm Siloso Beachwalk Bazaar, điểm nhấn ẩm thực GPSS Beach Feastable và sự kiện trưng bày xe cổ "Timeless Rides: An Era of Vintage & Classic Cars" (Những chuyến xe vĩnh cửu: Một thời đại hoài niệm & cùng những chiếc xe cổ điển).

Khi đã "quẩy chán chê" và trải nghiệm đủ đồ ăn đường phố rồi, bạn hẳn sẽ cần được "tiếp thêm năng lượng" tại những nhà hàng sang trọng. Yên tâm rằng Singapore sẽ không thiếu những địa điểm ăn uống chiều lòng bạn dịp Singapore Grand Prix .

Khởi động tuần lễ Singapore Grand Prix 2023 với buổi brunch kéo dài nhất của Sol & Ora tại khách sạn The Outpost, 10 Artillery Ave, Sentosa. Từ 11:30-16:30 ngày 9 tháng 9, thực đơn đặc biệt cho mùa lễ với các món ăn Pháp, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha sẽ được chuẩn bị theo yêu cầu. Nếu bạn yêu thích trải nghiệm tương tự nhưng trong không gian xanh mát của cây cối, bạn có thể đặt bàn dùng bữa ở Botanico, tọa lạc tại tầng 2, 50 Cluny Park Rd vào ngày 17 tháng 9.



Cũng tại khách sạn The Outpost, 1-Altitude Coast sẽ tổ chức hàng loạt các bữa tiệc bể bơi từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 9. Đặc biệt, du khách có thể chiêm ngưỡng những màn pháo hoa mãn nhãn để cảm nhận được sự tráng lệ của Singapore về đêm.

Đến 1-Arden tại 88 Market St vào dịp này, du khách sẽ được thưởng menu đồ uống mang tính bền vững trong tiếng nhạc sôi động. Ngoài ra, đừng bỏ qua 3 loại cocktail lấy cảm hứng từ đường đua chỉ được phục vụ nhân mùa lễ hội.

Vào ngày 16 tháng 9, từ 12:00-16:00, bữa tiệc tại nhà hàng Lavo ở tầng 57, 10 Bayfront Ave cũng hứa hẹn một trải nghiệm thú vị cho du khách khi kết hợp giữa ẩm thực Ý và âm nhạc từ DJ Tim Hox. Không chỉ có pizza, pasta và champagne ngon lành, thực khách sẽ được nếm thử các món bánh ngọt tinh xảo, lấy cảm hứng từ đường nét mượt mà và công nghệ tiên tiến của những "chiến thần xe đua" F1.

Grand Prix Season Singapore 2023 năm nay sẽ khiến tất cả du khách phải bất ngờ. Bao nhiêu "tinh túy" quy tụ trong mùa lễ hội này này càng làm cho không khí nơi đây trở nên "nhiệt" hơn bao giờ hết. Những màn trình diễn kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng khác thật sự khiến Singapore trở nên lộng lẫy, mang sắc màu riêng khó bị trộn lẫn, một sức sống và một "vibe" rất khác so với những gì bạn từng biết, từng nghĩ về nơi đây. Bạn đã thấy lòng mình nôn nóng và chân mình ngứa ngáy chưa? Nếu câu trả lời là có thì lên đường chinh phục "kinh đô ánh sáng của làng F1" ngay đi thôi!