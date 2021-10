Profile khủng của nhạc sĩ "đụng chạm" con gái: NSX giàu nhất nhì Thái Lan, giám đốc 2 công ty giải trí doanh thu chục tỷ

Hiện tại, dư luận Thái Lan nói riêng và cả châu Á nói chung đang đổ dồn sự chú ý về vụ việc của nam nhạc sĩ Jakkawal Saothongyuttitum. Tranh cãi nổ ra khi Jakkawal chia sẻ những hình ảnh thân mật một cách quá đà với cô con gái nhỏ mới chỉ 9 tuổi. Loạt khoảnh khắc ông bố hôn, đụng chạm đầy nhạy cảm khiến dân tình phẫn nộ và bức xúc.

Ngay lập tức, thông tin về Jakkawal Saothongyuttitum trở thành chủ đề được khán giả hết sức quan tâm. Anh là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và nhà soạn nhạc nổi tiếng Thái Lan, sinh ra ở Bangkok. Anh từng tham gia cố vấn cho hàng loạt chương trình nổi tiếng ở xứ chùa vàng như The Mask Singer, I Can See Your Voice Thailand. Jakkawal là một nhà sản xuất nổi tiếng và đạt được nhiều thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Jakkawal Saothongyuttitum khiến dư luận "dậy sóng" vì những hành động được cho là phản cảm, quá đà đối với con gái 9 tuổi

Đáng chú ý hơn cả, Jakkawal không chỉ là nghệ sĩ có tiếng, gạo cội của làng giải trí Thái Lan mà còn là doanh nhân tài năng. Anh là một trong những thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị, giám đốc của 2 "đế chế" lớn tại showbiz Thái, đó là công ty kinh doanh giải trí Climax Band và công ty sản xuất phim Chakrawan Luxury Company Limited. Năm 2020, tổng doanh thu của cả 2 công ty lên đến 21,5 triệu Baht (hơn gần 15 tỷ đồng). Theo tờ Sanook, thu nhập của nhạc sĩ 49 tuổi không dưới 1 triệu Baht/năm (tương đương 684 triệu đồng).

Jakkawal Saothongyuttitum là một nhà sản xuất âm nhạc thành công, giàu có nhất nhì xứ chùa vàng

Anh từng tham gia sản xuất chương trình The Mask Singer đình đám ở Thái Lan

Sau khi chủ đề này gây tranh cãi trên MXH, truyền thông Thái Lan đã liên lạc với vợ của Jakkawal. Cô cho biết bản thân mình vô cùng sốc khi biết rằng những hình ảnh về chồng và con gái đang khiến công chúng phẫn nộ. Bà xã của Jakkawal giải thích thêm, trong 1 clip, vì thang máy đã mở nhưng con gái không chịu vào nên chồng cô mới có hành động nhạy cảm nhằm giục con nhanh chân. Hiện nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ này đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định bản thân sẽ chú ý hơn trong việc thể hiện tình cảm với con cái trong tương lai.



Hai vợ chồng Jakkawal Saothongyuttitum

Nguồn: Sanook