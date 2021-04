Playlist của bạn đã có nhạc của "hoàng tử lo-fi" gốc Việt, từng làm y tá và kí hợp đồng với hãng đĩa của Ariana Grande - Justin Bieber chưa?

Tối ngày 23/4 (theo giờ Việt Nam), nam nghệ sĩ gốc Việt keshi đã chính thức cho ra mắt ca khúc beside you. Đây là lần trở lại của keshi kể từ khi ra mắt EP always vào tháng 10 năm ngoái. beside you tiếp tục sở hữu thứ âm nhạc mang đậm chất lo-fi pop pha lẫn chút bedroom pop nhẹ nhàng.

Đọc đến đây, khoan vội bỏ qua vì không biết keshi là ai mà hãy thử tìm hiểu và nghe nhạc của anh chàng này thử xem, "chill" lắm đó!

keshi - beside you

Như tinh thần mà tên bài hát beside you mang lại, keshi hát lên lời tâm tình từ người trong cuộc khi liên tục phải chạy theo những suy nghĩ liệu ai mới là người tốt nhất dành cho bản thân: "Anh không thể ngừng gào lên rằng em đừng tự lừa dối bản thân nữa, anh mới là người tốt nhất dành cho em, tình yêu của hắn chỉ toàn mùi vị sai trái và đau đớn mà thôi".

Bìa single beside you vừa ra mắt của keshi.

keshi tên thật là Casey Luong, sinh ngày 4/11/1996 trong một gia đình có bố mẹ đều là người Việt Nam tại Houston, Texas. Anh chàng sở hữu một vẻ ngoài khá lãng tử, đậm chất "nghệ sĩ indie". Nam nghệ sĩ chia sẻ mình lần đầu tìm thấy tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc khi chỉ mới 12 tuổi, và mọi thứ đều được truyền cảm hứng bởi ông ngoại. Từ chiếc đàn guitar cũ kỹ cho đến cuốn sách âm nhạc bằng tiếng Việt vốn đã mai một dần bởi thời gian, keshi tự học cách viết nên những giai điệu và dần đi sâu hơn vào con đường nghệ thuật.

keshi tốt nghiệp trường University of Texas at Austin và trở thành một Y tá chuyên hỗ trợ các ca bệnh Ung thư tại Texas Medical Center trong 2 năm trước khi chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. keshi nổi lên như một hiện tượng âm nhạc mang màu sắc u buồn trên nền alternativa, hip-hop và r&b độc đáo. Những ca khúc của keshi nhanh chóng chiếm lấy trái tim người nghe bởi giai điệu "chill", kết hợp bởi muôn vàn thanh âm đạo cụ trải dài từ tiếng guitar nhẹ nhàng cho đến giai điệu piano da diết và được đẩy lên cao trào bởi chất guitar điện.

Sau khi quyết định theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc, keshi bắt đầu chia sẻ những sáng tác của mình lên các cộng đồng âm nhạc trên MXH. if you’re not the one for me who is là một trong số những bản đầu tiên nhận về vô số lời tán dương từ người nghe. Điều này đã thôi thúc keshi trên con đường sáng tác và sau đó chúng ta có over u (7 triệu lượt stream trên Spotify), just friends (9 triệu lượt nghe trên Spotify).



Tên tuổi keshi trở nên phổ biến hơn bao giờ hết khi các sáng tác của anh xuất hiện trong các playlist thể loại low-key và antipop, đặc biệt là sự ra mắt của EP THE REAPER vào năm 2018 với bản tình ca nổi tiếng like i need u. Ca khúc giúp keshi lọt vào mắt xanh của hãng đĩa Island Records thuộc Universal Music Group, giúp anh có được hợp đồng với "ông lớn" hiện đang sở hữu những cái tên như Ariana Grande, Justin Bieber, Drake, Shawn Mendes, Tove Lo,...

Hiện tại, like i need u cũng là ca khúc thành công nhất của anh chàng trên nền tảng Spotify với hơn 56 triệu lượt stream tính đến thời điểm hiện tại. Loạt sản phẩm sau đó cũng giúp keshi trở nên ngày càng phổ biến hơn trong cộng đồng nghe nhạc và dần nổi tiếng với danh hiệu "Hoàng tử lo-fi gốc Việt".

keshi hát live bản hit like i need u

Clip: YouTube - Ảnh: FB