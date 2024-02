Pizza Hut Signature Liễu Giai - Bước qua những “cửa ô” mái vòm để chu du về miền ẩm thực

Địa chỉ nhà hàng Pizza Hut Signature tại Hà Nội - Nhà hàng Liễu Giai:, 40 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội - Nhà hàng Savico: TTTM Savico Megamall, Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Quận. Long Biên, Hà Nội - Nhà hàng Trung Hòa: Số 146 Trung Hòa, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Địa chỉ nhà hàng Pizza Hut Signature tại TP. Hồ Chí Minh - Nhà hàng Nguyễn Thị Thập: 453 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM - Nhà hàng Phan Xích Long: 93 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM - Nhà hàng AEON Bình Tân: Lô T31, Tầng 3 - TTTM Aeon Mall Bình Tân, 01 đường số 17A khu phố 11 , Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM - Nhà hàng AEON Tân Phú: G24 Tầng trệt, TTTM AEON Mall – Tân Phú Celadon, 30 Tân Thắng, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM - Nhà hàng Go Dĩ An: Vị trí 1S10, 2A đường GS 01, khu ĐT-TM-DV Quảng Trường Xanh, khu phố Tây B, Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương Fanpage Pizza Hut Signature Website: pizzahut.vn Hotline: 1900 1822