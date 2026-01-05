Pickleball Việt Nam có tin vui đầu năm 2026: Khép lại drama, Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam lại "thân như ngày đầu"

Hai tay vợt nổi tiếng Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam đã có màn tương tác nối lại tình bạn thân thiết khiến cả cộng đồng tennis, pickleball Việt Nam vui lây. Mới đây, cả hai tay vợt cùng tham dự đám cưới của người bạn là VĐV tennis, trong ngày vui của đồng nghiệp Linh Giang và Hoàng Nam cũng gác lại chuyện cũ hiểu nhầm để nối lại tình bạn. Được sự giúp đỡ của người quen, cả hai thân thiết cùng chụp ảnh. Những người đàn ông trưởng thành nên cách họ làm hòa cùng vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang bỏ lại chuyện cũ để nối lại tình bạn (Ảnh: Tiktok AJ Pickleball)

Cả hai còn đặt tay cạnh nhau làm hòa (Ảnh: Tiktok AJ Pickleball)

Linh Giang, Hoàng Nam khoác vai nhau (Ảnh: Quốc Khánh)

Trước đó, từ mối quan hệ đồng đội thân thiết nhiều năm, Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam bất ngờ vướng vào màn khẩu chiến công khai trên mạng xã hội, bắt nguồn từ sự cố tại chung kết một giải pickleball trong nước.

Cụ thể, ở trận đấu quyết định, đồng đội của Linh Giang đến sân muộn nhiều giờ do chuyến bay bị hoãn, dẫn tới việc ban tổ chức xử thua theo điều lệ và trao chức vô địch cho cặp của Hoàng Nam. Quyết định này nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng, buộc Hoàng Nam phải lên tiếng giải thích rằng anh và bạn đánh tuân thủ lịch thi đấu, đồng thời khẳng định không có chuyện né tránh hay từ chối đối đầu. Tuy nhiên, những dòng trạng thái mang tính ẩn ý sau đó từ phía Linh Giang bị cho là ám chỉ Hoàng Nam “ngại đấu”, khiến hai tay vợt từng gắn bó từ thời quần vợt trẻ bước vào cuộc đấu khẩu trực diện trên mạng xã hội.

Sự việc không chỉ làm dậy sóng làng pickleball Việt Nam mà còn để lại dấu hỏi lớn về mối quan hệ giữa hai cái tên từng được xem là biểu tượng của sự gắn kết và thành công chung. Thật may, ngay đầu năm 2026 Linh Giang và Hoàng Nam đã bỏ qua chuyện cũ để hướng đến điều tốt đẹp trong năm mới.