Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup: Đỉnh cao Pickleball Việt Nam

Kiến tạo nền móng với "Grand Slam" tiên phong trong lịch sử Pickleball Việt Nam

Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, sôi động và tràn ngập tinh thần thể thao. Giải đấu được ví là "Grand Slam" tiên phong trong lịch sử Pickleball Việt Nam - đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của bộ môn từ phong trào sang chuyên nghiệp. Với gần 1.000 trận tranh tài, gần 300 bộ huy chương, gần 1.000 vận động viên tham dự, trong đó có 100 tay vợt quốc tế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Hà Lan, Hong Kong (Trung Quốc)… giải đã xác lập quy mô lớn, hiện đại và chuyên nghiệp bậc nhất tại Việt Nam. Đây cũng là giải đấu tiên phong áp dụng thể thức thi đấu 5 set tại Việt Nam.

Vận động viên Quang Dương duy trì phong độ nổi bật xuyên suốt giải.

Điểm nhấn chính là các trận thi đấu nội dung Pro, nơi góp mặt của các siêu sao, những anh tài đứng đầu bảng xếp hạng DRP (D-Joy Race Point). Những ngôi sao như Quang Dương, Phúc Huỳnh, Jack Munro, Amanda Hendry, Megan Fudge, Joey Wild, Ryler DeHeart, Trịnh Linh Giang,… đã mang đến loạt trận đấu đỉnh cao.

Những nhà vô địch được vinh danh với chiếc cúp khắc tên bằng đồng, thể hiện đẳng cấp, lưu dấu ấn lịch sử và truyền cảm hứng tinh thần thể thao cho các thế hệ kế tiếp

Tại hạng mục Pro, huy chương vàng đã thuộc về: Đơn Nam Pro: Quang Dương; Đơn Nữ Pro: Sahra Dennehy; Đôi Nam Pro: Quang Dương - Jack Munro; Đôi Nữ Pro: Amanda Hendry - Megan Fudge; Đôi Nam Nữ Pro: Jack Munro - Megan Fudge.

Áp dụng hệ thống VAR và tích điểm xếp hạng DRP chuẩn bậc nhất

Không chỉ tiên phong về quy mô, giải đấu năm nay còn sở hữu hệ thống VAR hiện đại và chỉn chu bậc nhất châu Á. Hệ thống tích điểm xếp hạng DRP chính thức vận hành được xem là mốc son quan trọng của Pickleball Việt Nam kể từ khi bộ môn này du nhập.

Đặc biệt tại giải Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup, D-Joy đã vinh danh những nhà vô địch với chiếc cúp khắc tên bằng đồng, thể hiện đẳng cấp, lưu dấu ấn lịch sử và truyền cảm hứng tinh thần thể thao cho các thế hệ kế tiếp.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup còn thể hiện rõ năng lực tổ chức của D-Joy thông qua hệ thống đối tác chiến lược. Giải đấu nhận được sự đồng hành của HTV Thể Thao và Công ty HTV-TMS (bảo trợ truyền thông); Nhà tài trợ danh xưng chính thức Petrolimex - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn TTC (nhà tài trợ kim cương); Zocker Việt Nam (nhà tài trợ vàng); Jogarbola (nhà tài trợ bạc); JOMA, Thắng Lợi Group, Coca-Cola (nhà tài trợ đồng); Cùng nhiều thương hiệu lớn như Franklin, VietnamAirlines, Bệnh viện Nam Sài Gòn, V.LOOP, Grand Castella Vietnam, BBF, D-LUX Spa & Beauty, Potato Clothing, Wika, Nệm Vạn Thành, MBLand, ATAD, Tân Á Đại Thành, NPE Group, KSB, Dunlopillo,... góp phần nâng tầm chất lượng tổ chức và tạo nên một sự kiện thể thao chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Hơn 1,2 tỷ đồng đã được quyên góp để chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Petrolimex, D-Joy, Quang Dương, Phúc Huỳnh cùng các vận động viên và khán giả tại sân đã chung tay đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng, gửi tấm lòng sẻ chia tới đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Thống kê cho thấy, 4 chặng đấu của Pickleball D-Joy Tour 2025 đã tạo nên những con số ấn tượng: Hơn 3.000 lượt vận động viên trong nước và quốc tế đến từ 20 quốc gia, gần 3.500 trận đấu được tổ chức, tổng giá trị giải thưởng hơn 10 tỷ đồng, gần 100 triệu lượt xem trên các nền tảng số, khoảng 50.000 lượt khán giả trực tiếp tại cụm sân thi đấu, gần 100 cơ quan báo chí - truyền hình đưa tin và nhiều con số đáng ghi nhận khác. Pickleball D-Joy Tour 2025 đã kết thúc, nhưng dấu ấn vẫn tiếp tục lan tỏa và định hình tương lai cho Pickleball Việt Nam.

Khẳng định vị thế pickleball Việt Nam trên toàn cầu

Gần 3.500 trận đấu được tổ chức xuyên suốt 4 chặng của Pickleball D-Joy Tour 2025

Sở hữu cụm 52 sân cao cấp chuẩn quốc tế - một trong những tổ hợp pickleball lớn nhất thế giới; hệ thống chuỗi giải đấu quy mô gồm nhiều cấp độ (trẻ em, chuyên nghiệp, bán chuyên, phong trào…); Học viện thể thao D-Joy đặt mục tiêu trở thành cái nôi đào tạo vận động viên đủ năng lực chinh phục SEA Games, ASIAD và tiến tới đấu trường Olympic.

Bên cạnh đó, Pickleball D-Joy chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế thông qua việc là thành viên sáng lập Liên minh Pickleball toàn cầu. Đây là nền tảng quan trọng giúp D-Joy không chỉ phát triển thể thao trong nước mà còn hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo, thi đấu Pickleball của thế giới.

Theo dõi cập nhật thông tin mùa giải D-Joy năm 2026

Website: https://djoypickleball.com/

Hotline: 070 200 77 66