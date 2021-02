Phương Thanh vô tình lộ thông tin profile không vừa của "phi công trẻ", còn khẳng định chắc nịch "Ai cũng cần yêu"?

Không còn giấu giếm hay úp mở, ngày 22/2, Phương Thanh đăng ảnh người đàn ông giấu mặt trong trang phục của quân nhân, chiến sĩ hải quân. Kèm theo đó, nữ ca sĩ hạnh phúc bày tỏ: "Người ơi, chàng cứ sống hi sinh cho tất cả, nàng sẽ hi sinh tất cả lại cho người. My Love (tình yêu của tôi)". Đến nay, danh tính chàng trai vẫn là một ẩn số với rất đông khán giả và bạn bè của cô.

Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày 23/2, Phương Thanh còn hào hứng khoe ảnh cực lung linh cùng lời khẳng định: "Lần đầu làm chuyện đó. Sang năm 2021, em sống khác, ai cũng cần yêu". Có thể thấy, cô đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Rất nhiều netizen cho rằng Phương Thanh đang hẹn hò cùng một quân nhân. Đáp lại, cô cũng không hề giấu giếm mà khẳng định mình có "tiền duyên với binh nghiệp" từ 10 năm trước.

Chàng trai bí ẩn trong bộ đồ quân nhân của Phương Thanh khiến ai ai đều tò mò

Lâu lắm rồi, fan mới thấy Phương Thanh lộ rõ vẻ hạnh phúc vì yêu

Mới 2 ngày trước, Phương Thanh cũng làm dân tình dậy sóng với bức ảnh tình tứ bên người đàn ông giấu mặt

Trước đó, có những tin đồn cho rằng Phương Thanh đang hẹn hò với một chàng trai kém mình hơn 21 tuổi. Chia sẻ cùng báo chí, nữ ca sĩ đính chính: "Tôi chưa hề nói phi công hay thua tôi 21 tuổi gì cả. Bạn bè và tôi chỉ bình luận qua lại vui vui mà mọi người nói làm tôi muốn xỉu, phải quay clip đính chính liền. Có gì để tôi nói nha, chúc phúc được rồi, vui được rồi, từ từ. Cái gì làm quá thì người ta nói. Hiện tại tôi đang trong phòng thu, lúc này thấy tôi tươi rói mà không hát được nhạc buồn nữa là hiểu rồi. Đợi tôi thu âm xong rồi sẽ báo cáo với cả nhà nha. Mọi người giữ sức khỏe nhé".

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật