Phương Mỹ Chi lần đầu chia sẻ trải nghiệm mổ cận ở tuổi 20

Động lực nào giúp Phương Mỹ Chi quyết định thay đổi bản thân mình, đặc biệt là "chia tay" với người bạn đồng hành trong suốt 10 năm qua?

Phương Mỹ Chi: "Mặc dù cả nhà hẳn sẽ luôn nhớ đến Chi với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn với chiếc kính cận cùng chất giọng nhẹ nhàng, thánh thót trong các bài hát dân ca, trữ tình, nhưng Chi tin chắc rằng mọi người cũng sẽ rất vui khi thấy hình ảnh của Chi trưởng thành, tự tin hơn với đôi mắt khỏe khoắn không còn nấp sau cặp kính cận, cùng những bước tiến mới trong sự nghiệp, mang đến những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời hơn nữa để phục vụ quý khán giả thân thương.

Trước đây khi còn mang kính, mọi sinh hoạt thường ngày của Chi gặp khá nhiều bất tiện. Cũng giống như các bạn khác, Chi gặp khó khăn khi tham gia các hoạt động thể thao vì với độ cận quá cao mà không dùng kính thì không thể nhìn thấy rõ được mọi vật, mang kính thì lại vướng víu và kính có thể rơi bất kỳ lúc nào nếu nhỡ bất cẩn. Chi rất thích bơi, nhưng xuống nước thì chắc chắn không thể mang kính cận theo, lúc này mọi vật xung quanh Chi giống như chụp ảnh xóa phông và Chi thì chỉ có thể nhìn thấy phần phông ảnh bị xóa, rất nhòe và rất mờ.

Chưa kể Chi là ca sĩ nên việc đeo kính khiến Chi còn gặp nhiều bất tiện hơn thế. Mỗi khi Chi trang điểm đi diễn, chiếc kính đã 'phong ấn' nhan sắc, nhiều lúc anh/chị trang điểm cũng hay 'mắng vốn' vì không rõ được layout trang điểm tâm huyết của mọi người. Đeo kính cũng khiến việc tập nhảy của Chi bị hạn chế hơn nên đó là lý do vì sao mọi người thấy Chi rất hiếm khi thể hiện vũ đạo trên sân khấu.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hai mươi cũng là độ tuổi rất đẹp của một cô gái. Còn gì tuyệt vời hơn khi trải nghiệm tuổi thanh xuân không kính cận với hành trình phát triển nghệ thuật đầy thú vị đang chờ đợi phía trước, và Chi nghĩ rằng thay đổi một chút để tốt hơn thì cũng nên…".

Vừa qua, MV Vũ Trụ Có Anh đã chính thức ra mắt và được rất nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ vô cùng hào hứng với tạo hình phong phú của các nhân vật, bất ngờ hơn nữa là sự xuất hiện của dàn sao siêu hot Ngày Xửa Ngày Xưa mang đến nhiều cảm xúc khi tái hiện lại những ký ức đáng nhớ của người xem.

Được hỏi về hành trình mổ cận của mình, Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Chi cận bẩm sinh, như mọi người biết đó, Chi sở hữu cặp kính dày lên đến tận 7 độ. Sau khi thăm khám chuyên sâu, mắt của Chi thuộc nhóm đặc biệt, khó có thể phẫu thuật bằng các phương pháp Laser. Lúc này, bác sĩ đã tư vấn cho Chi phương pháp Phakic ICL, một trong những phương pháp tối ưu nhất, có độ an toàn cao, không can thiệp đến giác mạc, dành cho người có vấn đề về giác mạc, độ cận cao và khô mắt. Cuối cùng sau khi tìm hiểu, Chi đã an tâm với giải pháp mà các bác sĩ Nhãn khoa tư vấn cho mình''.

Chi có thể chia sẻ thêm thông tin về phương pháp Phakic ICL và nơi mà Chi đã tin chọn gửi gắm đôi mắt của mình để các bạn trẻ team kính cận có thể tìm hiểu thêm không?

Phương Mỹ Chi: "Hiện nay tại Việt Nam, phương pháp Phakic ICL cũng đã được triển khai tại nhiều đơn vị. Tuy nhiên nhờ người quen và các anh chị trong ngành giới thiệu thì Chi biết đến Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Minh Huy - một trong những bác sĩ nhãn khoa có nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật khúc xạ tại Việt Nam và hiện đang công tác tại Hai Yen Eye Care - Đơn vị tiên phong phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp ICL tại miền Nam, nên Chi an tâm đặt trọn niềm tin tại đây''.

Tuổi 20, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành, không chỉ thoát khỏi sự giới hạn về tầm nhìn, Phương Mỹ Chi còn thoát khỏi giới hạn của bản thân, hình ảnh mới đã tạo cảm hứng để Chi thử sức mình ở một phong cách âm nhạc mới, tạo hình khác biệt, một cô bé năng động, vui tính và đầy nội lực.