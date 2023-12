Phương Mỹ Chi đã nộp đơn trình báo cơ quan chức năng, hé lộ chi tiết liên quan đến tin đồn lộ clip nhạy cảm

Những ngày qua, Phương Mỹ Chi bị gọi tên trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz vì bị nghi có liên quan đến vụ rộ clip nhạy cảm. Sáng 13/12, nữ ca sĩ tiếp tục có chia sẻ dài để làm rõ tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống. Phương Mỹ Chi cho biết cô và ekip đang thu thập thêm chứng cứ khi bị vu khống, hiện đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công An. Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định, Phương Mỹ Chi không phải là nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ.

Liên quan đến clip nhạy cảm, Phương Mỹ Chi cho biết đây là một thủ thuật tinh vi, nhiều nghệ sĩ cũng từng là nạn nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Từ góc nhìn của chuyên gia công nghệ, nhận định rằng đây là clip được can thiệp bằng công nghệ deepfake. Và không chỉ riêng Chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này. Tuy nhiên, ý kiến của chuyên gia chỉ mang ý nghĩa tham khảo, do đó Chi chưa thể thông báo đến các bạn sớm hơn được".

Deepfake là công nghệ kỹ thuật số có thể thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác. Trước đây, Lan Ngọc cũng từng khổ sở vì rơi vào tin đồn tương tự Phương Mỹ Chi vì công nghệ deepfake.

Phương Mỹ Chi khẳng định bản thân không phải nhân vật trong clip nhạy cảm, cô và ekip đã nộp đơn đến cơ quan chức năng

Phương Mỹ Chi cho biết sẽ điều tra và làm rõ tin đồn này để lấy lại uy tín và danh dự cho bản thân, gia đình. Nữ ca sĩ bức xúc vì những hành động từ những "kẻ nấp sau màn hình" đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng với cô nói riêng và nhiều nạn nhân nói chung.

Phương Mỹ Chi bị tổn thương tinh thần vì dính tin đồn tiêu cực ở tuổi 20

Cụ thể bài đăng lên tiếng của Phương Mỹ Chi như sau: