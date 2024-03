Phương Anh Đào cảm ơn chính mình vì đã không chờ đến 40 tuổi mới làm điều này

Bí quyết "vàng" để duy trì làn da tươi trẻ của Phương Anh Đào

Gần đây, nữ diễn viên chính phim "Mai" - Phương Anh Đào đã chia sẻ một trạng thái trên trang cá nhân Facebook và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong bài viết này, cô đã cảm ơn chính mình vì đã không đợi đến 40 tuổi mới bổ sung collagen. Bởi lẽ, collagen chiếm khoảng 30% tổng lượng protein trong cơ thể và 75% trong làn da của chúng ta. Đây là loại protein đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe cho làn da, tăng sức độ đàn hồi và hydrat hóa.

Sau 20 tuổi, collagen trong cơ thể sản xuất sẽ giảm hơn 1%/năm, dẫn đến da khô và hình thành nếp nhăn. Do đó, việc bổ sung collagen cho da từ bên trong chính là bí quyết "vàng" để duy trì sự tươi trẻ của phụ nữ hiện đại, giúp tái tạo collagen, elastin, hỗ trợ chống lão hóa và duy trì làn da khỏe đẹp, săn chắc.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nucos Spa 13,500 chính là "bảo bối" giúp diễn viên Phương Anh Đào duy trì làn da tươi trẻ

Trong khi tìm hiểu những vấn đề liên quan đến collagen, nữ diễn viên Phương Anh Đào nhận thấy collagen nên được kết hợp với một số vi chất khác, điển hình như vitamin C để phát huy tối ưu công dụng. Đặc biệt, cô còn tìm được một "bảo bối" chăm sóc da đáng tin cậy, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nucos Spa 13,500, một loại nước uống collagen đến từ thương hiệu uy tín của Nhật Bản, vốn nổi tiếng trong hành trình chăm sóc sức khỏe làn da của phụ nữ Việt trong xuyên suốt 10 năm nay.

Nucos Spa 13,500 - Thức uống collagen giúp khỏe trong đẹp ngoài

Với công thức riêng biệt cùng hiệu quả đã được chứng minh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nucos Spa 13,500 là một trong những lựa chọn hàng đầu của phụ nữ hiện đại, giúp họ sở hữu làn da trẻ đẹp trong thời gian nhanh chóng. Sản phẩm này chứa hàm lượng collagen rất cao, lên đến 13,500mg collagen và là loại collagen thủy phân từ cá, tương đồng với cơ thể người gấp 4 lần nên rất dễ hấp thụ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nucos Spa 13,500 chứa hàm lượng collagen thủy phân và vitamin C cao

Trong 1 chai nước uống Nucos Spa 13,500 dung tích 50ml có bổ sung hàm lượng vitamin C lên đến 500mg. Theo nhà sản xuất, việc bổ sung vitamin C có thể giúp tăng sinh collagen nội sinh gấp 8 lần. Vitamin C trở thành môi trường giúp collagen phát huy tối đa hiệu quả làm đẹp cho da, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo các mô liên kết.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa nhiều thành phần cao cấp khác như chiết xuất nấm men, Elastin cá dạng nhũ hóa, vitamin E…, giúp tăng cường hiệu quả hỗ trợ bảo vệ da, giảm quá trình lão hóa, giúp da sáng đẹp và mịn màng.

Làn da của nữ diễn viên chính phim "Mai" chắc khỏe và mịn màng hơn sau khi sử dụng Nucos Spa 13,500 đều đặn xuyên suốt 1 liệu trình

Trong thời gian qua, Nucos - thương hiệu collagen cao cấp từ Nhật Bản đã "làm mưa làm gió" khắp các hội nhóm, diễn đàn bằng cách mang đến bí quyết giúp phụ nữ luôn rạng ngời, tự tin với làn da khỏe đẹp từ bên trong. Hiện tại, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nucos Spa 13,500 đang được giảm sốc với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mua hàng trên Shopee Mall. Nếu các bạn muốn sở hữu làn da căng bóng, chắc khỏe như "nàng thơ" Phương Anh Đào thì còn chần chờ gì nữa mà không bỏ ngay sản phẩm này vào giỏ hàng của mình!

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.