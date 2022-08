Phú Quốc và Tây Ninh - "điểm đến cũ, trải nghiệm mới" dịp 2/9

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Khu nghỉ dưỡng mới tốt nhất châu Á, Best of the Best Awards do người dùng TripAdvisor bình chọn