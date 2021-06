Phỏng vấn con gái "cô Xuyến" Hoàng Yến: Hé lộ lý do mẹ cưới 4 đời chồng, con người bất ngờ của dượng và gửi lời đặc biệt tới kẻ vừa đánh mẹ

Ngày hôm qua (ngày 25/6), cả MXH đã được phen xôn xao vì câu chuyện bạo lực gia đình của "cô Xuyến" Hoàng Yến. Ở giữa thanh thiên bạch nhật, chồng cũ của nữ diễn viên bất ngờ giáng cho cô cú đấm “trời đánh”, sau đó cầm dao rượt mặc cho sự can ngăn của người xung quanh. Và cứ mỗi lần có một vụ việc bạo hành xảy ra, người ta đều đặt hàng trăm câu hỏi khác nhau về một cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp, đặc biệt là suy nghĩ của những đứa trẻ, những người phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị bạo hành.

Rất nhanh chóng, chúng tôi đã liên lạc với con gái đầu của diễn viên Hoàng Yến là Yến My - một gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt Nam thế hệ 9x với tư cách diễn viên, Miss Teen, qua đây cô đã có chia sẻ khách quan nhất cũng như thông tin chưa từng được hé lộ về vụ bạo hành ồn ào này và cuộc hôn nhân nhiều sóng gió. Yến My cho biết trước khi xảy ra sự việc trên, mẹ đã từng là một người phụ nữ rất hạnh phúc với người chồng thứ 4 Cao Thắng. Người đàn ông ấy đem đến cho Hoàng Yến những cảm giác an toàn, ấm áp cho đến khi những biến cố cuộc đời đã xô đẩy anh đi lệch hướng. Cũng từ đó, những mâu thuẫn giữa Hoàng Yến và Cao Thắng bắt đầu sinh sôi trong cái nơi mà mọi người gọi là tổ ấm.

Chào Yến My, sau hàng loạt ồn ào của mẹ ruột và đoạn clip tiêu cực ghi lại cảnh cô Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung, tâm trạng của chị lúc này thế nào?

Không một đứa con nào, nhìn thấy mẹ mình bị hành hung mà không muốn "giết" thằng ấy ngay tại đó cả. Nhưng vì tôi có học, tôi được dạy dỗ đàng hoàng và tôi biết đó chỉ là cảm xúc của việc tiêu cực. Vậy nên, tôi dặn mình không được nghĩ như thế vì đó không phải là người, đó là phần con rồi. Sau tất cả tôi chỉ mong được bình yên.



Tâm trạng của tôi bây giờ thế nào không quan trọng bằng việc tinh thần và sự tổn thương của mẹ và các em. Tôi là con cả trong nhà nên những khi nhà có việc là lúc mình cần bình tĩnh và mạnh mẽ nhất.



Trước khi sự việc trên xảy ra, chị có biết về mối quan hệ mâu thuẫn giữa mẹ và chồng cũ? Trong mắt chị, cuộc hôn nhân của mẹ thế nào?

Mọi thứ đều có quá trình và chuyện gì cũng có lý do của nó. Mọi cuộc hôn nhân đều rất đẹp cho đến khi nó hết đẹp, cho đến khi những người trong cuộc không tiếp tục vun đắp. Mẹ của tôi là người phụ nữ dũng cảm nhất tôi từng được đồng hành. Tôi luôn là người cuối cùng được biết chuyện trong gia đình mình. Trước khi tôi nghe được chuyện mẹ và chú Thắng có mâu thuẫn vào năm 2019 thì từ lâu trước đó mẹ đã bị bạo hành rất nhiều về thể chất, vật chất và tinh thần rồi. Mẹ giấu không cho tôi biết, sợ con lo mà không làm việc được ở phương xa.

Vậy còn bố dượng Cao Thắng, chị nghĩ ông ấy là người như thế nào?

Con người chúng ta ai cũng có nguồn năng lượng tích cực và không tích cực. Nếu mình không đủ bản lĩnh và để những suy nghĩ sai lệch dẫn dắt, thì chuyện nói và làm những việc không tích cực là hoàn toàn có thể xảy ra, không chừa một ai. Chú Thắng cũng vậy. Chú ấy từng là một người đàn ông luôn tận tình chăm sóc mẹ, mang đến cho mẹ những niềm vui bất tận. Cho đến khi, những biến động xuất hiện trong cuộc sống khiến chú bị lung lay và không còn vững vàng như con người chú đã từng. Khi chú Thắng hành động như vậy thì chú ấy là người bất lực, đau khổ và yếu đuối nhất. Chỉ có những người yếu đuối mới sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Nếu chú đang đọc bài báo này, cháu và em Ti cảm ơn chú vì khoảng thời gian chú đã chăm sóc và lo cho mẹ. Mong những năng lượng yêu thương và tích cực sẽ dẫn đường chỉ lối cho chú suy nghĩ và hành động phù hợp với bản ngã tốt đẹp.

Sau khi đoạn clip cô Hoàng Yến bị đánh lan truyền rầm rộ trên MXH, cô có tâm sự điều gì với chị không? Liệu chị có biết rõ nguyên nhân xảy ra xung đột không đáng có ấy?

Mẹ luôn im lặng và tỏ ra là mình ổn.

Lúc sáng, tôi không biết nguyên nhân nhưng giờ thì tôi biết tại sao rồi. Nguyên nhân do mẹ. Do mẹ tôi sắc sảo, thông minh lanh lợi trong rất nhiều chuyện, nhưng tình yêu thì không. Ông trời không cho ai hết cái gì bao giờ. Mẹ tôi không thuận lợi trong tình yêu, phải chịu đựng nhiều, mẹ đã quen với việc bị bạo hành rồi. Trong clip, chú nói: "Tao chưa bao giờ đánh mày đúng không?". Đấy không phải sự thật. Có một bình luận ghi là: "Chắc anh ấy nhịn nhiều lắm nên mới đánh mạnh như thế". Đúng, chắc là bây giờ mới được đánh mạnh như thế chứ trước đây chỉ là tát, đập má hay là động tay chân các kiểu thôi.

Tôi biết rõ vì sao mẹ Yến phải dừng cuộc hôn nhân với chú bằng mọi giá. Mẹ đã cố gắng trả nợ cho chú Thắng, cho đến khi mẹ không còn tiền để trả nợ nữa. Bên cạnh đó, còn có những lời nói khó nghe, tục tĩu, những lần bạo lực thường xuyên xảy ra, tôi tin không 1 con người nào chấp nhận những điều đó, nhưng vì yêu, vì thương, mẹ hi sinh mà gắng gượng - một sự hi sinh không đáng chút nào!



Sau những ồn ào vừa qua, cuộc sống của cô Hoàng Yến bây giờ ra sao, với chị mẹ là người có tính cách như thế nào?

Như đã nói, mẹ là người phụ nữ dũng cảm nhất tôi được đồng hành. Mặt còn lại, mẹ cũng là một cô gái ngây thơ có nhiều tình yêu, dễ bị lừa, bị dụ và rất giỏi đánh lừa bản thân mình. Tôi nghĩ đây là 1 góc nhìn khách quan cho việc mẹ cưới hẳn 4 chồng (cười). Với 3 chị em tôi, chỉ cần mẹ vui là được, 3 đứa sẽ luôn ủng hộ và ở cạnh mẹ. Tuy nhiên, sắp tới 3 chị em sẽ có thêm một yêu cầu nữa, đó là mẹ vui và phải an toàn thì mới được.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhìn vào mặt tích cực của việc cưới 4 chồng. Thật ra, đã có rất nhiều khán giả dành cho cô Hoàng Yến những lời lẽ không hay về việc có 4 đời chồng, chị nghĩ thế nào về chuyện này?

Như tôi đã chia sẻ ở trên, mỗi người có quyền được hạnh phúc và sống cuộc đời của riêng mình. Mỗi người sẽ có một giá trị sống và thế giới quan khác nhau, tôi tôn trọng quyết định của mẹ và của bất cứ ai. Đấy là tôn chỉ khi tôi làm về tâm lý, vì sau tất cả, họ sẽ là người chịu trách nhiệm với quyết định của mình dù vui hay buồn, sướng hay khổ, dù là chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất. Tự do ngôn luận là quyền của mọi người, còn thực hư thế nào thì chỉ có chính người đó biết.

Mẹ tôi chưa bao giờ khổ tâm về câu chuyện có nhiều chồng, nếu người khác đã không muốn hiểu hoặc chỉ muốn hiểu theo ý họ muốn thì có nói gì cũng bằng không. Mẹ tôi tập trung vào những người, những điều làm mẹ vui vẻ và cho mẹ thêm sức mạnh. Mình không thể sống để làm vừa lòng tất cả mọi người.

Trên trang cá nhân, chị chia sẻ rất nhiều về những câu chuyện tình yêu, vậy chị đã từng tâm sự với mẹ về tình yêu chưa? Trong những lúc như thế thì mẹ thường sẽ nói gì với chị?

Chuyện tình yêu tôi kể với mẹ hết chứ, bạn thân mà. Tôi học từ "người bạn thân" này nhiều kinh nghiệm lắm, từ những thất bại, từ việc họ đánh mất bản thân mà yêu thương mù quáng, đến việc họ bao dung và cho đi vô điều kiện. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn và tôi chọn lọc những điều phù hợp để mang đến cho mình 1 cuộc sống hạnh phúc, không dẫm vào vết xe đổ của mẹ.

Thất bại sẽ luôn cho chúng mình nhiều bài học hơn thành công, chúng mình có nhận ra và chịu học hay không thôi! Mẹ không bao giờ áp đặt tôi mà sẽ luôn phân tích và cho tôi quyền lựa chọn, tôi biết ơn vì điều đó. Và trong chuyện tình yêu của mẹ cũng vậy, tôi phân tích và tôn trọng quyết định của mẹ. Chỉ cần tôi sống tốt cuộc sống của mình, đó là sự báo hiếu lớn nhất đối với mẹ.

Sau những ồn ào trên MXH, đã bao giờ cô Hoàng Yến kể về những khó khăn trong hôn nhân với chị?

Mẹ chỉ tâm sự chuyện vui với tôi thôi! Chuyện không vui thì tôi là người biết cuối cùng trong nhà. Đến bây giờ, tôi vẫn nói với mẹ rằng: "Lúc nào mẹ vui vẻ, hạnh phúc, mẹ cứ tận hưởng. Khi nào mẹ buồn, mẹ khó khăn hãy tìm đến con". Đây cũng là điều tôi luôn nói với những người bạn của mình. Bạn mình thì nghe lắm. Mà mẹ mình thì gần đây mới nghe.

Trên mạng xã hội, cũng có những ý kiến tiêu cực hướng đến gia đình chị vì cuộc hôn nhân phức tạp của cô Hoàng Yến, đã bao giờ chị thấy tủi thân vì điều ấy chưa?

Chưa bao giờ. Quan điểm về dư luận tôi đã chia sẻ ở trên. Không ai sống hộ mình kể cả bố mẹ, ý kiến tiêu cực của bố mẹ còn khó ảnh hưởng đến tôi huống hồ quan điểm của các bạn trên mạng. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến gia đình của mình!

Có mẹ là diễn viên nổi tiếng, lại xuất thân là một Miss Teen có tiếng, vậy tại sao gần đây chị lại hạn chế hoạt động showbiz, không còn năng nổ như xưa?

Ngay từ khi bắt đầu đặt ra mục tiêu tương lai, nghệ thuật chưa bao giờ là sự lựa chọn ưu tiên với tôi. Tôi muốn trải nghiệm nghề mà cả ba và mẹ mình đã từng kinh qua để thấu hiểu và yêu thương sự lựa chọn của mỗi người. Tôi hướng đến một cuộc sống bình yên, không xô bồ, tôi không đủ năng lực để tham gia thế giới showbiz.

Chuyện này của mẹ, tôi cũng không hề muốn lên tiếng và tôi nhận ra nếu mình không lên tiếng thì dư luận sẽ không có thêm thông tin để nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Tôi không muốn hối hận vì những điều mình chưa làm.

Sắp tới, chị có dự định sẽ hợp tác cùng mẹ trong một dự án nào không?

Nếu có cơ hội để được làm nghệ thuật cùng mẹ thì tôi sẵn sàng chứ! Vì cảm giác nào cũng đáng được trải qua mà. Còn công việc kinh doanh của mẹ thì tôi vẫn luôn là "quân sư quạt mo" ở đằng sau rồi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ với chúng tôi!

Ảnh: Sưu tầm, Facebook nhân vật