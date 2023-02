Phỏng vấn 233 triệu phú, tôi nhận ra 6 lý do khiến họ nghỉ việc để cuộc đời sang trang

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Tom Corley, một kế toán viên, nhà lập kế hoạch tài chính là tác giả của cuốn sách “Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals” và “Rich Kids: How to Raise Our Children to Be Happy and Successful in Life”.

Tôi đã dành 5 năm nghiên cứu và phỏng vấn 233 triệu phú để tìm hiểu về thói quen và cách suy nghĩ của họ. Trong số những triệu phú tôi từng hỏi, 51% là doanh nhân, 28% là người làm các công việc “9 to 5”, 18% là giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty lớn.

Dù khác nhau về chức vụ nhưng cuộc đời họ bắt đầu sang trang kể từ khi bỏ công việc ở giai đoạn giữa hoặc cuối sự nghiệp. Những triệu phú này cho rằng nghỉ việc là cách duy nhất để họ bắt đầu kế hoạch xây dựng sự giàu có. Đa số họ nghỉ công việc đang nắm giữ để bắt đầu kinh doanh riêng. Một số tìm thấy những cơ hội phát triển với mức lương hấp dẫn hơn.

Dưới đây là những dấu hiệu khiến họ quyết định nghỉ việc:

1. Công việc nhàm chán, không phát huy được thế mạnh

Trong nghiên cứu của tôi, các triệu phú thường cảm thấy như bị "bán linh hồn" cho công ty. Họ cho rằng công việc mỗi ngày nhàm chán, lặp đi, lặp lại và không được thể hiện tài năng của bản thân.

Trước khi trở thành giám đốc điều hành cho một công ty trị giá hàng tỷ USD, một triệu phú này đã nghỉ công việc tại công ty container. Anh cho biết cảm thấy không được sử dụng và trả lương đúng với trình độ đang có. Cuối cùng anh quyết định nghỉ việc và cùng hợp tác thành một công ty vận chuyển container quốc tế tại Hoa Kỳ.

2. Có một người sếp "độc hại"

Những người quản lý khắt khe, ích kỷ, kiêu ngạo hoặc ít quan tâm đến ý kiến của nhân viên sẽ không không bao giờ giúp bạn có được mức thu nhập trong mơ.

Một triệu phú cho biết ông đã chán ngấy người sếp của mình. Anh ta chỉ biết chỉ trích thay vì đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng. Cảm thấy mệt mỏi, ông đã quyết định rời đi và thành lập công ty của riêng mình.

Hiện doanh nghiệp của ông đã phát triển thành một công ty xây dựng hình ảnh cho những người nổi tiếng.

3. Sợ những văn hoá công sở "độc hại"

Văn hoá ngồi lê đôi mách có thể khiến bất kỳ ai trong chúng ta cũng cảm thấy lo lắng mỗi khi đi làm. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến một vài người tôi từng khảo sát đã lựa chọn nghỉ việc. Thậm chí, trong số họ có người từng là quản lý cũng không chấp nhận được văn hoá này.

Thoát khỏi môi trường độc hại, sau nhiều tháng phỏng vấn, anh đã nhận được lời mời làm việc tại một công ty có mức lương hấp dẫn hơn.

4. Tiền lương không đủ trang trải cuộc sống

Một dấu hiệu chắc chắn đã đến lúc bạn cần tìm một cơ hội khác là khi tiền lương của bạn gần như không thể trả nổi các hoá đơn, như không đủ khả năng chi trả cho những kỳ nghỉ mong muốn hay không thể tiết kiệm đủ để mua một căn nhà.

Một triệu phú từng làm việc tại đại lý ô tô lớn đã quyết định nghỉ việc sau khi đề xuất tăng lương nhưng không được chấp thuận. Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, anh ấy đã thành lập được đại lý của riêng mình và nhân rộng thành nhiều chi nhánh. Điều này cho phép anh tạo dựng được khối tài sản khổng lồ.

5. Nơi làm việc quá xa nơi ở

Một nữ triệu phú tự thân trong nghiên cứu của tôi cho biết mỗi ngày cô phải đi một quãng đường dài đến cơ quan. Khi không thể chịu được cảnh tắc đường do nhà xa, cô quyết định nghỉ việc để tìm một công ty gần nhà hơn.

Sau đó cô đã tìm được một công việc khác tại chính chính thành phố mình sinh sống. Tại đây cô có cơ hội được nắm giữ vị trí cao, thậm chí còn được nghỉ hưu sớm nhờ gỏi đãi ngộ bằng cổ phiếu rất hậu hĩnh.

6. Ngành nghề đó không còn ổn định

Một chuyên gia công nghệ thông tin đã rời bỏ công ty sản xuất đang gặp khó khăn để làm việc tại một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi giới trực tuyến. Dẫu thời điểm đó, đây là một ngành nghề mới có thể gặp nhiều rủi ro. May mắn, công ty làm ăn phát đạt, anh nhận được mức lương hậu hĩnh. Thực tế khi đã có kỹ năng, bạn sẽ dễ dàng chuyển môi trường làm việc mà không phải lo sợ.

Đừng ngại ngần bước đến một vùng trời mới - nơi cho bạn những cơ hội mà không ai có thể đoán trước.

Nguồn: CNBC Make It