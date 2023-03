Phong cách aesthetic - xu hướng mới của giới trẻ và sự phá cách trong cách trang trí không gian làm việc

Vốn là một thế hệ có cá tính mạnh và ưa sáng tạo, Gen Z luôn muốn thể hiện màu sắc cá nhân mọi lúc, mọi nơi, nhất là những không gian riêng tư như góc làm việc tại nhà. Thế hệ này sẵn sàng chi mạnh tay để mua sắm bàn ghế, máy tính, bảng vẽ, các vật dụng trang trí,... nhằm biến góc làm việc nhàm chán thường ngày trở nên thú vị hơn. Đặc biệt, với cái tôi khác biệt, Gen Z cũng không ngừng khẳng định dấu ấn của bản thân thông qua từng chi tiết trong không gian làm việc, hay còn được gọi là "Aesthetic vibe".

Khu vực làm việc cũng cần được đầu tư và chăm chút. Ảnh minh họa.

Aesthetic là một thuật ngữ miêu tả gu thẩm mỹ và thưởng thức cái đẹp của mỗi cá nhân, được thể hiện trên nhiều phương diện từ phong cách sống, nội thất cho đến thời trang, làm đẹp. Người trẻ sử dụng Aesthetic như một cách thể hiện tính cá nhân, sự tự nhận thức về cá tính và thẩm mỹ một cách tự do, thoát khỏi những công thức nhàm chán đã có. Aesthetic sở hữu đa dạng phong cách, có thể kể đến như Vintage (cổ điển), Artsy (nghệ thuật) hoặc Cottage Core (ngọt ngào và tự do),...

Với Aesthetic vibe trong trang trí không gian làm việc, ngoài việc lựa chọn các đồ dùng cần thiết như bàn, ghế, đèn chiếu sáng,... nhiều bạn trẻ còn chủ động in các tấm ảnh bằng máy in dựa trên sở thích cá nhân để thể hiện tối đa phong cách mà mình đang theo đuổi mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Nhu cầu sở hữu máy in trong khu vực làm việc của giới trẻ ngày càng nhiều. Một chiếc máy vừa sở hữu vẻ ngoài tinh tế, tối giản, phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau, vừa đảm bảo chất lượng in sắc nét. Epson EcoTank L1216 là ứng cử viên sáng giá đáp ứng được cả phần thẩm mỹ và phần công năng.

Theo đó, máy in không nhiệt Epson EcoTank L1216 là thiết bị công nghệ trang trí hữu dụng và phù hợp với phong cách sống của người trẻ. Với kích thước nhỏ gọn và màu trắng tinh tế, chiếc máy mang đến cảm hứng sáng tạo trong công việc, học tập cho người sử dụng.

Các sản phẩm in từ máy L1216 sở hữu màu sắc rực rỡ, rõ nét giúp người dùng có được các tấm ảnh nghệ thuật chất lượng mà không phải suy nghĩ về chi phí (có thể in đến 4.500 trang trắng đen/1 bình mực đen và 7.500 trang màu/các bình mực màu). Bạn có thể tận dụng để in các tác phẩm trang trí như: ảnh gia đình, ảnh bản thân, in tranh tô màu, các nhãn dán hay hình ảnh trang trí vision board, tài liệu học tập với màu sắc sinh động,…

Máy in Epson L1216 thân thiện với môi trường.

Với sự phát triển của công nghệ thì rất nhiều thiết bị thông minh hiện nay được tích hợp tính năng làm giảm tải sự ô nhiễm, thân thiện với môi trường. Nổi bật trong đó là mẫu máy in ảnh Epson L850 với hệ thống bình mực 6 màu hiệu suất cao và máy in L1216 với công nghệ in không nhiệt.

Máy in ảnh Epson L850 đầy sang trọng và chi phí vận hành thấp.

Epson L850 mang hình dáng vuông vắn, gọn gàng, không có nhiều chi tiết thừa trên cạnh máy. Ngoại hình khác với L1216, L805 có màu đen hiện đại phù hợp với phong cách Minimalism (tối giản), mang đến sự sang trọng chuyên nghiệp cho không gian làm việc của bạn.

Ngoài ra, máy Epson L850 còn cho ra chất lượng bản in vượt trội. Độ phân giải 5.760 x 1.440 dpi cùng với tốc độ in cực nhanh (12 giây/ảnh 4R) sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sáng tạo thường ngày. Chi phí in từng trang rẻ (lên đến 1.800 ảnh khổ 4R) tối ưu tối đa năng suất làm việc.

Tính năng in từ các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ, USB hoặc máy ảnh hỗ trợ PicBridge sẽ giúp người dùng nâng cao hiệu suất. Epson L850 xứng đáng nhận về điểm 10 cho chất lượng.

Từ các đặc điểm nổi bật nêu trên, 2 mẫu máy in L1216 và L850 đến từ Epson là những thiết bị phù hợp cho người dùng Gen Z với xu hướng trang trí không gian làm việc theo phong cách Aesthetic đầy nghệ thuật và trendy.

Hiện giá của Epson L1216 là 3.819.000 đồng. Xem thêm về thiết bị tại đây: Máy in phun màu Epson L1216 | Shopee Việt Nam

Máy in Epson EcoTank L850 đang được bán với giá 12.236.000 đồng trên Shopee. bạn có thể tham khảo tại đây: Máy in ảnh đa năng khổ A4 Epson EcoTank L850 | Shopee Việt Nam