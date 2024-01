Phó giám đốc nhà máy cầm dao xông vào cướp ngân hàng

Ngày 10-1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) về tội cướp tài sản. Nguyễn Tuấn Anh là kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng tại một chi nhánh nằm trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Nghệ An vào ngày 14-11-2023. Thời điểm bị bắt sau vụ cướp ngân hàng, Nguyễn Tuấn Anh đang làm Phó giám đốc một nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu có trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trưa 14-11-2023, Nguyễn Tuấn Anh đi xe máy đến trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh thị xã Cửa Lò. Để tránh bị nhận dạng khi gây án, Tuấn Anh đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo khoác đỏ, lẻn vào từ cửa sau trụ sở chi nhánh ngân hàng. Tại đây, Tuấn Anh dùng dao uy hiếp một nhân viên ngân hàng, yêu cầu mở két sắt hòng cướp tài sản.



Gặp sự kháng cự từ các nhân viên ngân hàng, Tuấn Anh bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, Tuấn Anh thay áo khoác, trở về công ty làm việc.

Cầm dao xông vào cướp ngân hàng

Ngày hôm sau, Nguyễn Tuấn Anh bị công an bắt giữ tại nơi làm việc ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Nguyễn Tuấn Anh (áo đỏ) khống chế nhân viên ngân hàng cướp tài sản.

Tại phiên tòa, Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết do đầu tư làm ăn thua lỗ, đến hẹn phải trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm tuy nhiên chưa gây thiệt hại về tài sản, trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng...

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 4 năm tù.