Phở gà và Hà Nội bất ngờ tỏa sáng trên sân khấu sự kiện WWDC 2026 của Apple

Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 vừa diễn ra, Apple đã khiến cộng đồng người dùng Việt Nam thích thú khi liên tục đưa hình ảnh dải đất hình chữ S lên màn hình lớn.

Tại hội nghị WWDC 2026, Việt Nam xuất hiện dày đặc và rõ nét trong các phần trình diễn tính năng của hệ sinh thái Apple Intelligence thế hệ mới. Từ món phở truyền thống, phong cảnh thủ đô cho đến việc chính thức hỗ trợ tiếng Việt, thị trường Việt Nam đang khẳng định vị thế ngày càng sắc nét trong chiến lược phát triển của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Món phở gà xuất hiện tại sự kiện WWDC 2026 của Apple

Ngay trong phần mở màn giới thiệu về khả năng ghi chép thông minh bằng AI trên ứng dụng Journal, Apple đã khéo léo lấy ví dụ về một chuyến du lịch với tiêu đề "Hanoi reflection". Trải nghiệm hai tuần tại Việt Nam được tái hiện sinh động qua các hoạt động đậm chất bản địa như thưởng thức bữa sáng kiểu Việt, uống cà phê trứng và xem múa rối nước. Giao diện minh họa còn điểm xuyết những hình ảnh vô cùng quen thuộc như gánh hàng rong, chợ truyền thống và khung cảnh kỳ vĩ của vịnh Hạ Long.

Không dừng lại ở đó, trong phần trình diễn tính năng Visual Intelligence, camera tích hợp Siri AI đã phân tích một bát phở gà và tự động nhận diện chính xác với tên gọi "Chicken Phở with Noodles, Veggies and Broth". Trí tuệ nhân tạo của Apple thậm chí còn cung cấp chi tiết hàm lượng dinh dưỡng, lượng protein, chất xơ cũng như hàm lượng natri của món ăn truyền thống này để minh họa cho khả năng đánh giá sức khỏe đột phá.

Một bước tiến mang tính bước ngoặt đối với người dùng trong nước là việc tiếng Việt đã chính thức góp mặt trong nhóm 16 ngôn ngữ đầu tiên được Apple Intelligence thế hệ mới hỗ trợ. Đứng cạnh các ngôn ngữ phổ biến trên toàn cầu như tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản hay Trung Quốc, sự xuất hiện của tiếng Việt cho thấy nỗ lực to lớn của Apple trong việc bản địa hóa trải nghiệm. Xuyên suốt sự kiện kéo dài gần 80 phút, người xem còn nhận ra hàng loạt chi tiết thú vị khác mang đậm dấu ấn Việt Nam, chẳng hạn như hình ảnh chèo thuyền hái hoa sen khi minh họa công cụ tạo ảnh Image Playground, hay việc sử dụng họ "Nguyen" cho một tài khoản mẫu.

Hình ảnh Hà Nội được Apple sử dụng để minh họa công nghệ AI mới

Việc đưa hàng loạt yếu tố văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam vào một sự kiện toàn cầu không chỉ là sự tình cờ, mà phản ánh rõ chiến lược đầu tư nghiêm túc của hãng. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục được thăng hạng và trở thành một trong những thị trường nhóm đầu trên thế giới được mở bán iPhone sớm nhất.

Năm nay, sự kết hợp giữa Apple và Google sử dụng sức mạnh của mô hình Gemini để phát triển Apple Intelligence hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thông minh vượt trội. Theo công bố, bộ tính năng đột phá này dự kiến sẽ chính thức cập nhật cho người dùng thông qua các bản cập nhật lớn bao gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 và visionOS 27 vào mùa thu tới đây.