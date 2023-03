Phim về web người lớn nổi tiếng nhất thế giới thu hút khán giả Việt

Thời điểm hiện tại, tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào The Glory của Song Hye Kyo và Quy Lộ do nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận đóng chính. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số bộ phim khác cũng đang nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt, một trong số này là Money Shot: The Pornhub Story.

Bằng chứng là việc lúc này, Money Shot: The Pornhub Story đang xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách 10 phim lẻ được xem nhiều nhất trong ngày, đồng thời góp mặt trong bảng Trending now.

Bộ phim Money Shot: The Pornhub Story đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt (nguồn: Netflix)

Được biết, đây là một bộ phim tài liệu được sản xuất với mục đích cung cấp cho khán giả những góc nhìn sâu rộng hơn về thành công mà Pornhub đã đạt được ở "ngành công nghiệp không khói", cũng như những bê bối mà trang web người lớn nổi tiếng này vướng phải.



Ê-kíp sản xuất phim Money Shot: The Pornhub Story đã tiến hành phỏng vấn những nhân vật liên quan để giúp khán giả có góc nhìn sâu hơn về những thành công và bê bối của Pornhub (nguồn: Netflix)

Ê-kíp sản xuất đã tiến hành phỏng vấn các diễn viên, các nhà hoạt động xã hội cũng như một số nhân viên từng làm việc cho công ty sở hữu trang web. Đạo diễn của Money Shot: The Pornhub Story là Suzanne Hillinger, người từng sản xuất các bộ phim tài liệu Morgan Spurlock Inside Man, The Weekly và Totally Under Control.



Bộ phim tài liệu Money Shot: The Pornhub Story hiện đang được chiếu trên Netflix.