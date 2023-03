Phim về thủ lĩnh giáo phái gây chấn động nhất xứ Hàn hiện nay: Bạn gái một sao nam Hoa ngữ tố bị cưỡng bức ở tuổi thành niên

Vào ngày 3/3, dự án phim tài liệu được mong đợi từ Hàn Quốc mang tên In the Name of God: A Holy Betrayal (Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng) đã lên sóng, khiến khán giả đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. 8 tập phim dài 50 phút đào sâu, bóc trần những sự thật tàn khốc về các giáo phái bí ẩn đang chi phối xã hội Hàn, đứng đầu là 4 thủ lĩnh tự xưng sở hữu năng lực tiên tri hơn người.



Bộ phim cho thấy rất nhiều nạn nhân đã tin tưởng, trao thân gửi phận cho những giáo phái cuồng tín này, để rồi nhận ra bản thân đã "mắc bẫy" tàn khốc. Một trong số những nạn nhân được chú ý nhất hiện tại là bạn gái của một tài tử TVB đình đám.

Phim tài liệu về các tà giáo tại Hàn.

Maple Yip (tên tiếng Hàn Jeong Soo Jeong) - một mỹ nhân vốn khá nổi tiếng trên mạng xã hội bất ngờ góp mặt trong phim tài liệu In the Name of God: A Holy Betrayal lần này, tiết lộ bản thân đã trót dại và đối diện với những sự thật khủng khiếp. Maple cho biết năm xưa cô là một trong những nạn nhân bị lừa, trở thành "công cụ lạc thú" của tên Jung Myung Seok - giáo chủ của không ít tà giáo (một trong số đó là Providence Church - Nhà thờ Đức Chúa Trời).

Nạn nhân Maple Yip.

Đối tượng Jung Myung Seok.

Chia sẻ trong phim tài liệu, Maple cho biết khi còn là học sinh trung học, cô đã bị tiếp cận, dẫn dụ bởi nhiều thành viên thuộc bang phái của Jung Myung Seok. Bọn chúng dẻo miệng, hoạt ngôn đến nỗi thành công thao túng cô và rất nhiều bạn đồng trang lứa khác. Maple đã bị "tẩy não", tin rằng bản thân là nàng dâu mang sứ mệnh phụng sự, hầu hạ "chú rể" Jung Myung Seok.

Maple Yip khóc nức nở khi nhớ lại khoảng thời gian ác mộng.

Maple trải qua xấp xỉ 10 năm sống trong ác mộng của tà giáo. Cô khai nhận bản thân lần đầu bị xâm hại vào năm 2018, đối xử không khác gì "đồ chơi" nhưng với cái cớ là "nhân danh thần linh". Đến năm 2021, cô bắt đầu chịu sự giày vò, cưỡng bức bởi chính thủ lĩnh Jung Myung Seok. Dần dà, bạn bè cô đã khuyên nhủ, đưa cô trở về với cuộc sống thực. Tuy nhiên đó không phải chuyện sớm chiều có thể lay chuyển được. Cảm thấy bản thân cần làm gì đó, Maple đã "cắn răng" để chúng xâm hại vài lần nữa để có trong tay băng ghi âm.

Cô bị bọn Jung Myung Seok cưỡng bức.

Không chỉ là một trong những nạn nhân xấu số, Maple Yip còn được chú ý do cô là bạn gái hiện tại của nam diễn viên Phương Lực Thân. Sinh năm 1980, Phương Lực Thân từng là tuyển thủ bơi lội Olympic và là kỷ lục gia tài năng trước khi tham gia diễn xuất. Sau kỳ Thế Vận Hội năm 2000, Phương Lực Thân "lấn sân" sang diễn xuất, gây chú ý trong các dự án như Feel 100%, Song Long Đại Đường, Gia Đình Tôi... Diễn xuất hạn chế không khiến Phương Lực Thân bị chê bai, trái lại còn được gọi là "hàng chất lượng cao" của TVB khi có nhan sắc lẫn khí chất.

Phương Lực Thân - mỹ nam "chất lượng cao" của TVB và cũng là bạn trai hiện tại của Maple Yip.

Phương Lực Thân đã công khai hẹn hò cùng Maple Yip 4 ngày trước khi bộ phim tài liệu gây rúng động ra mắt. Vào ngày 4/3 vừa qua, anh đã chia sẻ rằng anh biết những chuyện này của bạn gái từ ngày đầu mới quen, thậm chí sẽ hết mình ủng hộ cô khi cô đến Hàn làm nhân chứng trong vụ xét xử Jung Myung Seok sắp tới.

"Tôi lạnh sống lưng khi xem bộ phim. Tôi từng nghĩ cô ấy ngây thơ và nhẹ nhàng, nhưng thật ra cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ ngày đầu gặp nhau, cô ấy đã rất thật lòng thật tâm nên tôi hoàn toàn tin tưởng bạn gái mình", Phương Lực Thân cho biết.

Phương Lực Thân hết lòng ủng hộ bạn gái, song chưa rõ anh có thể đến Hàn Quốc để tháp tùng bạn gái ra tòa không.

