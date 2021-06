Phim Nhật có cảnh sex thật 100% đã cắt xén hơn 6 phút để né lệnh cấm, vậy mà ngoan cố giữ lại 1 phân đoạn phản cảm tột độ?

Cho đến hiện tại, In The Realm Of Senses (Vương Quốc Dục Cảm) vẫn là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất, đặc biệt khi đôi nam nữ chính đã có những hành vi "ân ái" thật 100% trong phim. Vì có nhiều cảnh phô bày vô cùng phản cảm và "nhức mắt", Vương Quốc Dục Cảm từng bị cấm ở khắp nơi trên thế giới, buộc ekip phải chỉnh sửa rất nhiều lần mới có thể được trình chiếu.

Sẵn sàng ra mắt vào năm 1976, bản phim gốc dài 108 phút đã bị cắt xuống còn 102 phút. Đa phần đó đều là những đoạn hội thoại hay tình tiết có phần dư thừa, còn toàn bộ các cảnh nóng 18+ đều được đạo diễn Nagisa Oshima giữ lại.

Trong số đó, có một cảnh phim đã dấy lên sự tranh cãi kịch liệt từ Anh sang Mỹ, nhưng ban đầu ekip lại không hề cắt đi. Đó là cảnh Sada đã phạt một cậu bé vô cùng phản cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của đứa trẻ. Cảnh này đã bị phía Anh Quốc lên án theo Luật Bảo vệ Trẻ em năm 1978, từ đó buộc đoàn phim Vương Quốc Dục Cảm phải có hành động điều chỉnh hoặc cắt bỏ thì mới mong được duyệt. Để giải quyết điều này, ekip chỉ phóng lớn cận mặt cậu bé và Sada để giữ lại phần biểu cảm, mong muốn thể hiện rõ tâm lý bất thường của nữ chính.

Những đứa trẻ trêu chọc một ông lão vô gia cư

Sau đó bọn trẻ bị Sada và những người lớn khác phạt nặng rồi đuổi đi

Đến năm 2009, cảnh phim khó xem này đã bị cắt bỏ hoàn toàn, điều vốn dĩ đã được phía Mỹ làm từ lâu. Tuy nhiên Vương Quốc Dục Cảm vẫn khiến người xem sốc tận óc với hàng loạt màn "lăn giường" đủ tư thế của Sada và Ishida cùng mức độ lộ "da thịt" lên đến 100%. Vì đóng cảnh nóng thật theo yêu cầu của đạo diễn, sự nghiệp và cuộc đời nữ chính Eiko Matsuda đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến cô phải sang nước ngoài để mưu sinh, sau đó qua đời trong lặng lẽ...

6 phút bị cắt khỏi bản phim gốc của Vương Quốc Dục Cảm bao gồm: - Cảnh Sada và Ishida "ân ái" khi Sada đang chơi đàn đã bị cắt bớt khoảng 1 phút 30 giây. Trong cảnh gốc, Sada trông như đang bất tỉnh và Ishida phải kiểm tra nhịp tim của người tình. - Cảnh tập thể của các geisha khác đã bị cắt 14 giây, loại bỏ phần cận mặt Sada và Ishida khi đang quan hệ. - Một cảnh phim dài 2 phút đã bị cắt ở mốc thời gian phút thứ 60 của phim. Trong cảnh này, Sada và Ishida đang "ân ái" sau một màn che mỏng. Lúc này Ishida bảo anh cảm nhận được "bóng tối" bên trong con người Sada. - Cảnh siết cổ đầu tiên (không phải đoạn sát hại) đã bị cắt 1 phút. Trong bản phim chính thức, Ishida đã ho và Sada dừng hành vi siết cổ lại. Còn trong phim gốc, Ishida sau đó đã yêu cầu Sada tiếp tục, cô làm theo và dừng lại khi Ishida ho. - Cảnh Sada thức dậy sau đêm định mệnh cùng Ishida đã bị cắt 1 phút. Trong phim gốc, Sada đã nằm trên sàn trong trạng thái hốt hoảng, sau đó đứng dậy rồi đi xung quanh phòng, mở cửa ra - đóng cửa lại không vì lý do gì. Theo IMDb

Nguồn ảnh: Tổng hợp