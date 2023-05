Phim mới bị chê phản cảm, The Weeknd phản bác: "Hollywood là một nơi tăm tối"

Trong buổi phỏng vấn với Vanity Fair, The Weeknd đã nhắc lại những lời chỉ trích của tờ báo Rolling Stone dành cho bộ phim The Idol do anh tham gia. Theo đó, anh cho rằng The Idol không hề "tục tĩu và phản cảm" mà chỉ là đang phản ánh sự thật của ngành giải trí mà thôi.

"Tôi nghĩ bài đánh giá đó thật lố bịch và tôi muốn đáp trả điều đó bằng câu trả lời lố bịch", The Weeknd nhắc lại về những lời chê bai của Rolling Stone, "Đây không phải là một bí mật. Sự thật là Hollywood là một nơi tăm tối nhưng rất tuyệt vời để tạo nên nghệ thuật".

"Tôi có thể làm gì cơ chứ? Chẳng có gì gọi là báo chí tệ cả. Đây là những thử thách và sự khó khăn mà bộ phim đang nhắc đến đấy", nam ca sĩ nói tiếp.

Hình ảnh trong trailer phim The Idol (Ảnh: HBO)

Trước đó, tờ báo uy tín Rolling Stone đã không ngần ngại gọi The Idol là một bộ phim "khiêu dâm mang thiên hướng tra tấn" và rằng đạo diễn Sam Levinson đã làm chệch hướng đi ban đầu mà bộ phim hướng tới "một cách điên cuồng, ghê tởm".

Ở thời điểm đó, giọng ca Starboy cũng đã đáp lại bằng một đoạn video trong chính bộ phim với đoạn hội thoại gọi tờ báo này "quá khứ" và "không còn phù hợp".

Trong khi đó, phía HBO phản bác lại và khẳng định bộ phim đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hãng. "Trong suốt quá trình quay, nhóm sáng tạo cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Cả ê-kíp đã tạo nên những thay đổi, những sáng tạo mà họ cảm thấy tốt nhất cho nhà sản xuất và cả dàn diễn viên", HBO khẳng định.

(Ảnh: HBO)

The Idol lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay. Theo đó, loạt phim tập trung khai thác câu chuyện của một thủ lĩnh giáo phái thời hiện đại (The Weeknd thủ vai). Người này có một mối quan hệ khá phức tạp với một ngôi sao nhạc pop đang lên (Lily-Rose Depp thủ vai).

Mặc cho những tranh cãi, The Idol với sự tham gia của The Weeknd, Lily-Rose Depp, ngôi sao K-Pop Jennie thuộc BLACKPINK... vẫn sẽ được công chiếu tại LHP Quốc tế Cannes 2023. Sau lần công chiếu này, chắc chắn bộ phim sẽ tiếp tục được bàn tán sôi nổi và được khán giả trên toàn thế giới quan tâm.