Phim lỗ hơn 130 tỷ vì nữ chính chỉ đẹp chứ không biết làm gì, đạo diễn còn chuyên quay "thảm họa"

Ngày 22/9, trang QQ đưa tin dự án phim điện ảnh Siêu Đầu Bếp Đến Rồi đang đối mặt với nguy cơ lỗ cực nặng. Phim chốt lịch ra rạp vào ngày 22 nhưng trước đó, thành tích vé đặt trước lại không khả quan. Phía Maoyan đo lường phim chỉ đạt 170 nghìn NDT (567 triệu đồng) doanh thu đặt trước, cho thấy dấu hiệu "xịt" rất lớn.

Bộ phim Siêu Đầu Bếp Đến Rồi được QQ công bố doanh thu lên đến 50 triệu NDT, song với tình hình hiện tại thì phim khó lòng vượt ngưỡng doanh thu 10 triệu, đồng nghĩa với việc phim sẽ lỗ ít nhất 40 triệu NDT (hơn 130 tỷ đồng).

Siêu Đầu Bếp Đến Rồi gây chú ý với khán giả bởi vai nữ chính do "mỹ nhân gợi cảm" xứ Hàn Clara Lee đóng chính. Trong vài năm qua, mỹ nhân 8X đã sang thị trường Hoa ngữ để đóng phim, thế nhưng lại không gây tiếng vang. Vào năm 2021, may mắn là dự án Bao Lì Xì Lớn của đạo diễn Lý Khắc Long do cô đóng chính có doanh thu khả quan, lên đến 235 triệu NDT. Lý Khắc Long vì vậy mong muốn Siêu Đầu Bếp Đến Rồi sẽ lặp lại thành tích ấy của Bao Lì Xì Lớn nhưng thực tế lại không được.

Nội dung của Siêu Đầu Bếp Đến Rồi kể về một đầu bếp tài năng tên Vượng Vượng đến thành phố lớn để lập nghiệp, vượt qua nhiều khổ ải và tranh đấu để trở thành siêu bếp trưởng. Bộ phim lồng ghép nhiều yếu tố gây hài, được đánh giá là "copy" gần như y hệt Bao Lì Xì Lớn sang. Tuy nhiên dự án lần này lại không được đón nhận nhiều, thậm chí bị chê bai là nhạt nhẽo.

Đã vậy, vai trò của nữ chính Clara Lee trong phim còn gây thất vọng hơn. QQ nhận xét rằng trong dự án, nữ chính chỉ biết đi qua đi lại, uốn éo cho đẹp và gợi cảm chứ không có vai trò hay cách xây dựng tâm lý nào. Cũng giống như phim trước của đạo diễn Lý, Clara Lee cũng chỉ có vai trò như vậy, không hơn không kém. Việc bị tận dụng như "bình hoa di động" khiến cho danh tiếng của Clara Lee giảm sút, phim cũng thiếu chất lượng.

Clara Lee như "bình hoa di động" trong phim

Ngoài ra, đạo diễn Lý Khắc Long còn là cái tên chuyên làm phim "thảm họa" của màn ảnh Hoa ngữ, vì vậy không nhiều khán giả sẵn sàng bỏ tiền ra xem Siêu Đầu Bếp Đến Rồi. Trường hợp Bao Lì Xì Lớn được xem là may mắn khi phim có một số diễn viên có tiếng, chẳng hạn như Bao Bối Nhĩ. "Nếu tự tin về chất lượng phim thì ekip đã không dời lịch tận 3 lần rồi", trang QQ nhận định.