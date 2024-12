Mới đây, King Kong by Starship đã chính thức thông báo việc chàng tổng tài "When the phone rings" Yoo Yeon Seok sẽ góp mặt trong bộ phim "Your taste". Anh tham gia dự án này với tư cách diễn viên khách mời nhằm ủng hộ đạo diễn Han Jun Hee.

Được biết, "Your taste" là bộ phim lãng mạn cực kỳ đáng mong chờ do bộ đôi diễn viên tài sắc vẹn toàn Kang Ha Neul và Go Min Si đóng chính. Tác phẩm này đưa khán giả theo chân cặp đôi Han Beom Woo (Kang Ha Neul) - Mo Yeon Joo (Go Min Si). Han Beom Woo là người thừa kế của một tập đoàn thực phẩm khổng lồ. Dẫu vậy, anh lại không có hứng thú với hương vị.

Yoo Yeon Seok góp mặt trong phim lãng mạn "Your taste" do Kang Ha Neul và Go Min Si đóng chính.

Trái ngược với Han Beom Woo, Mo Yeon Joo chỉ nấu ăn tại cửa tiệm có duy nhất một bàn, chẳng có biển hiệu và nằm ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Dù thế, cô lại có niềm đam mê cháy bỏng với ẩm thực. Vì lý do nào đó, Han Beom Woo và Mo Yeon Joo đã cùng điều hành một nhà hàng nhỏ tại Jeonju. Thế rồi, đây là nơi tình yêu bắt đầu.

Với các khán giả yêu phim Hàn, cả Kang Ha Neul lẫn Go Min Si đều là những gương mặt quá đỗi quen thuộc. Kang Ha Neul không chỉ điển trai mà còn là một diễn viên thực lực với khả năng thể hiện đa dạng các hình tượng nhân vật. Anh nổi tiếng với các tác phẩm ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh như "Người tình ánh trăng", "Khi hoa trà nở", "Cảnh sát tập sự", "Đêm ký ức", "Kẻ nội gián" và "Yêu lại vợ ngầu".

"Your taste" sở hữu dàn cast chất lượng.

Về phần Go Min Si, cô được khán giả Việt biết đến nhiều nhất qua các bộ phim "Tuổi trẻ của tháng Năm" và "Ngôi nhà ma quái". Hồi tháng 8 năm nay, Go Min Si đã gây tiếng vang lớn với màn lột xác ấn tượng trong bộ phim "Rừng không tiếng".

Ngoài Kang Ha Neul, Go Min Si, Yoo Yeon Seok, "Your taste" còn có sự góp mặt của gương mặt cũng rất quen thuộc với khán giả là Yoo Soo Bin và Kim Shin Rok.

Bộ phim "Your taste" do Kang Ha Neul và Go Min Si đóng chính chiếu vào các ngày thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên ENA, dự kiến lên sóng trong nửa đầu năm 2025.