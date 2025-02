The Witch (Phải Lòng Nàng Phù Thuỷ) là bộ phim cuối tuần mới của đài Channel A. Tối 15/2 vừa qua, phim đã lên sóng tập đầu tiên và ngay lập tức tức trở thành chủ đề hot với thành tích mở màn vô cùng ấn tượng.

Cụ thể The Witch ghi nhận tỷ suất người xem tập 1 là 2,6% ở khu vực đô thị, 2,4% trên toàn quốc và đạt đỉnh là 3,3%. Tuy không phải thành tích xuất sắc với mặt bằng chung phim Hàn nhưng đây lại là tỷ suất người xem mở cao nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim truyền hình của Channel A. Điều này được cho là đến từ sức hút của tác phẩm gốc - một webtoon cùng tên đến từ tác giả Kang Full, người đang rất nổi tiếng trong làng phim Hàn 2 năm trở lại đây với 2 siêu phẩm chuyển thể có tên Moving và Light Shop.

Ngay từ tập phim đầu tiên, The Witch đã chứng minh được sức hút khó cưỡng cùng câu chuyện vừa bí ẩn vừa đầy cảm xúc. Dong Jin (do Park Jin Young thủ vai) quyết định phá vỡ luật tử thần khi luôn đeo bám Mi Jeong (do Roh Jeong Eui thủ vai) - cô gái đang "chết chìm" trong những lời đồn rằng bất cứ người đàn ông nào xung quanh cô cũng đều gặp bi kịch.

Từ khi đi học, Dong Jin đã rất quan tâm cô bạn này cho đến khi Mi Jeong phải bỏ học vì những lời đồn đại và cái chết của bố. Khi trưởng thành, Dong Jin vô tình gặp lại Mi Jeong trên chuyến tàu điện ngầm về nhà. Vẫn là dáng vẻ u uất, cô đơn của cô gái luôn cố gắng lẩn trốn thế giới mà Dong Jin từng thấy từ thời trung học. Nhưng lần này, Dong Jin thề sẽ phá vỡ quy luật tử thần bằng chính sức mạnh của mình và cứu Mi Jeong khỏi lời nguyền. Tập 1 khép lại khi Dong Jin hỏi Mi Jeong có tin vào sự xuất hiện của "phù thuỷ" không, gợi mở những câu chuyện thú vị tiếp theo.

Những hình ảnh trong tập 1

Sau tập 1, The Witch được đánh giá rất cao bởi cáu chuyện thú vị, độc đáo. Trên hết, lối chỉ đạo của đạo diễn Kim Tae Kyun cùng diễn xuất chắc chắn của Park Jin Young và Roh Jeong Eui đã củng cố thêm bầu không khí vừa lãng mạn vừa bí ẩn của câu chuyện. Nữ chính Roh Jeong Eui trước đó từng gây lo ngại vì trông cô quá đẹp và tươi sáng, không giống với sự u uất, đơn độc của Mi Jeong nhưng chỉ sau 1 tập phim, sự lo ngại đó đã hoàn toàn biến mất.

Không thể phủ nhận việc mỹ nhân họ Roh rất đẹp, ngay cả khi không trang điểm nhưng diễn xuất, thần thái của cô cũng đỉnh không kém. Màn nhập vai xuất sắc tuyệt đối đã khiến Mi Jeong như xé truyện bước ra. Dáng vẻ đơn độc, đau khổ của một cô gái luôn cố gắng khước từ hạnh phúc, tình yêu được Roh Jeong Eui thể hiện đầy sinh động, chân thật.

Roh Jeong Eui xinh đẹp kể cả khi để mặt mộc

Diễn xuất của cô cũng được ngợi khen

Nguồn ảnh: Channel A