Phim Hàn đang đứng hạng 1 được khen giống một siêu phẩm Oscar, ekip còn có nhiều người Việt Nam

Ra mắt vào ngày 12/5 với 6 tập phim, dự án Black Knight (Hiệp Sĩ Áo Đen) của Hàn Quốc nhanh chóng trở thành "cơn sốt" khi lập tức đứng hạng 1 trên nền tảng Netflix của Việt Nam. Sự trở lại của tài tử Kim Woo Bin trên màn ảnh hiện đang nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Black Knight đang đứng hạng 1 trên nền tảng Việt Nam

Một số trang đánh giá như The Verge, The Guardian... dành tặng cho phim nhiều lời khen với đề tài "phản địa đàng" hấp dẫn hiếm thấy của màn ảnh Hàn. Đồng thời, Black Knight còn được so sánh với một siêu phẩm Oscar là Mad Max: Fury Road về bối cảnh, bầu không khí mà phim mang lại.

Phim được chấm điểm tích cực bởi giới chuyên môn lẫn khán giả

Bên cạnh phần bối cảnh, khán giả còn khen ngợi diễn xuất của tài tử Kim Woo Bin, cũng như nhiều cảnh hành động mãn nhãn ở mặt cát kho cằn. Chưa dừng lại ở đó, việc ekip của phim có nhiều người Việt Nam tham gia, cụ thể ở khâu kỹ xảo hình ảnh càng khiến Black Knight được chú ý rộng rãi.

Người Việt tham gia sản xuất phim của Kim Woo Bin

Lấy bối cảnh năm 2071 khi không khí bị ô nhiễm nặng nề, Black Knight tập trung vào việc chàng hiệp sĩ áo đen lừng danh tên 5-8 gặp gỡ cậu bé Sa Wol, người ước ao sau này cũng trở thành một hiệp sĩ áo đen. 5-8 đồng ý nhận Sa Wol làm đệ tử, luyện cậu trở thành hiệp sĩ để nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống khốn khổ, cũng như đặt nền móng để giải quyết vấn đề ô nhiễm đang giết mòn người dân còn lại trên địa cầu.

Bên cạnh Kim Woo Bin, phim còn có nhiều diễn viên như Song Seung Heon, Esom...

Ảnh: Hancinema