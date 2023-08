Phim Hàn cực hay này xứng đáng nổi tiếng hơn: Nam chính diễn bằng mắt siêu đỉnh, nữ chính cũng được khen

Dưới đây là một số bình luận đáng chú ý của khán giả:

- Xưa giờ không bao giờ xem phim cổ trang Hàn. Cũng muốn xem lắm nhưng bị thế lực nào đó ngăn cản nên không thể xem được. Tuy nhiên phim này lại là ngoại lệ khiến mình phải chờ từng tập luôn ấy.

- 2 tập đầu hơi chậm nhưng từ tập 3 thì lôi cuốn lắm luôn. Diễn xuất của Nam Goong Min phải nói là ngày càng đi lên qua mỗi tác phẩm.

- Xem phim của Nam Goong Min là chỉ muốn nhìn ánh mắt của anh mãi thôi. Diễn bằng mắt đỉnh cực kỳ.

- Sau Cổ Tay Áo Màu Đỏ thì đến giờ, MBC lại tiếp tục cho ra một bộ sageuk (sử kịch) làm mình phải hóng từng ngày để xem tập mới. Nam Goong Min thì khỏi bàn nhưng Ahn Eun Jin lại khiến mình khá bất ngờ. Bạn này kiểu không xinh xuất sắc nhưng mà diễn dịu mắt ghê, xây dựng nhân vật Gil Chae dễ thương bướng bỉnh nhưng cũng rất mạnh mẽ và gan dạ. Thích lắm ấy.

- Hay lắm các bác ơi. Mình đoán là mạch phim về sau sẽ rất đau khổ nhưng vẫn dấn thân theo. Chú Nam Goong Min với chị Ahn Eun Jin hợp nhau thật sự.

Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie