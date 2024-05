Màn ảnh xứ Kim Chi có rất nhiều bộ phim 18+ với hàng loạt cảnh quay khiến khán giả "bỏng mắt" nhưng cũng mang đậm tính nghệ thuật. Ám ảnh dục vọng cũng là một tác phẩm như thế. Ra mắt vào năm 2014, Ám ảnh dục vọng từng tạo ra tiếng vang lớn, tạo nên nhiều sự bàn luận về nội dung cũng như là loạt cảnh nóng vô cùng táo bạo.

Ám ảnh dục vọng - câu chuyện về thứ tình yêu sai trái

Bộ phim Ám ảnh dục vọng lấy bối cảnh vào năm 1969, kể về mối tình đẹp nhưng sai trái giữa Đại tá Kim Jin Pyeong và cô nhân tình Jong Ga Heun.

Bộ phim "Ám ảnh dục vọng" do Song Seung Hun và Lim Ji Yeon đóng chính.

Jin Pyeong là một Đại tá quân đội. Thế nhưng, anh không có được hạnh phúc. Cuộc đời của Jin Pyeong thay đổi khi vào một ngày nọ, đại úy Kyung Woo Jin và vợ là Jong Ga Heun được điều chuyển đến đơn vị do Jin Pyeong đứng đầu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô nàng xinh đẹp Ga Heun, Jin Pyeong đã đem lòng yêu mến cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế trong đời và rất bối rối về điều đó.

Jin Pyeong được mời đến sự kiện do các bà vợ của sĩ quan tổ chức, nơi họ làm công tác tình nguyện. Tại đây, một người mắc chứng PTSD đã tấn công Ga Heun và Jin Pyeong đã không màng nguy hiểm để giúp cô. Sự việc này khiến cho Ga Heun bắt đầu nảy sinh tình cảm với Jin Pyeong.

"Ám ảnh dục vọng" nói về mối tình sai trái giữa Jin Pyeong và vợ của cấp dưới.

Jin Pyeong và Ga Heun lén lút qua lại với nhau. Theo thời gian, tình yêu của họ ngày càng trở nên sâu đậm. Về sau, mẹ chồng của Ga Heun phát hiện ra rằng Jin Pyeong chính là người Ga Heun yêu. Tuy nhiên, bà không hề phản đối Ga Heun mà sẵn sàng đứng về phía cô. Bởi lẽ, hơn ai hết bà hiểu rõ con trai mình là một kẻ xấu xa. Trước thái độ cùng tình thương của mẹ chồng, Ga Heun cảm thấy cắn rứt lương tâm. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với Jin Pyeong dù vẫn còn rất yêu anh.

Trong buổi tiệc mừng Jin Pyeong được phong tướng, anh đã say xỉn. Khi thần trí không còn tỉnh táo, Jin Pyeong không điều khiển nổi cảm xúc của mình nên đã hét lên rằng tại sao Ga Heun lại bỏ anh. Điều này đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai người bị phơi bày hoàn toàn.

"Ám ảnh dục vọng" có nhiều cảnh quay nóng bỏng.

Lúc này, Jin Pyeong đã không còn quan tâm gì cả. Anh sẵn sàng hy sinh sự nghiệp cùng tất cả những gì bản thân có để được hạnh phúc bên Ga Heun. Tuy nhiên, Ga Heun lại cảm thấy mình đang hủy hoại Jin Pyeong nên đã nói anh hãy quên tình yêu dành cho cô đi.

Bộ phim kết thúc khi chuyển đến mốc thời gian 2 năm sau. Lúc này, Jin Pyeong đã chết trên chiến trường. Di vật duy nhất của anh là bức anh chụp với Ga Heun kèm dòng chữ "tình yêu của anh". Lúc cầm bức ảnh trên tay và nhận tin người đàn ông mình yêu đã qua đời, Ga Heun không thể kìm nén những giọt lệ đau khổ.

Dàn diễn viên phim "Ám ảnh dục vọng" giờ ra sao?

Song Seung Hun

Trong Ám ảnh dục vọng, Song Seung Hun vào vai nam chính Jin Pyeong. Thời điểm này, Song Seung Hun đã là một tài tử hàng đầu tại Hàn Quốc và sau một thập kỷ, điều đó vẫn không thay đổi. Những năm gần đây, Song Seung Hun hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Hồi năm ngoái, anh tham gia một dự án phim đáng chú ý là Hiệp sĩ áo đen, đóng cùng Kim Woo Bin, Esom và Kang Yoo Seok. Sắp tới, Song Seung Hun sẽ tái xuất với mùa 2 của siêu phẩm The player.

Song Seung Hun chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với mùa 2 của "The player".

Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon vào vai nữ chính Ga Heun trong Ám ảnh dục vọng. Nếu như trong quá khứ, mỹ nhân sinh năm 1990 chủ yếu được nhớ đến nhờ những phân cảnh khoe thân trong các bộ phim được dán nhãn 18+ thì bây giờ, người tại lại ấn tượng với cô nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng.

Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, sự nghiệp của Lim Ji Yeon bứt phá mạnh mẽ. Lim Ji Yeon tham gia không ít dự án phim đáng xem, đảm nhận những vai diễn nặng đô. Cụ thể, đó là các bộ phim Biệt thự hoa hồng, Khu vườn dối trá, Lá phiếu tử hình và The glory.

Trong số này, The glory dĩ nhiên là tác phẩm tạo được tiếng vang lớn nhất. Cũng nhờ tác phẩm này, Lim Ji Yeon đã gặp được tình yêu định mệnh của đời mình, đó là bạn diễn Lee Do Hyun. Thời điểm hiện tại, Lee Do Hyun đang là một trong những mỹ nam rất nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi. Cả hai rất xứng đôi vừa lứa, nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Sắp tới, Lim Ji Yeon sẽ có màn tái xuất đáng chờ đợi với vai chính trong phim truyền hình cổ trang The life of Mrs. Ock và phim điện ảnh Rovolver (hợp tác cùng Ji Chang Wook, Jeon Do Yeon).

Lim Ji Yeon gây ấn tượng mạnh cho khán giả với vai ác nữ Park Yeon Jin trong phim "The glory".

Cho Yeo Jung

Cho Yeo Jung vào vai Lee Sook Jin, người vợ của Jin Pyeong. Cho Yeo Jung bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi nhưng suốt một thập kỷ đầu hoạt động, nữ diễn viên không thể tìm được chỗ đứng cho mình. Đến năm 2010, việc tham gia dự án phim 18+ Người hầu giúp Cho Yeo Jung được biết đến nhiều hơn.

Năm 2019, Cho Yeo Jung tạo được tiếng vang lớn nhờ vai bà Park trong Ký sinh trùng, bom tấn điện ảnh đoạt giải Oscar. Đáng tiếc là sau đó, Cho Yeo Jung vẫn chưa đạt được thêm thành công đáng kể nào khi các dự án phim cô tham gia đều không quá bùng nổ.

Cho Yeo Jeong trong bom tấn điện ảnh "Ký sinh trùng".

Ohn Joo Wan

On Joo Wan vào vai Kyung Woo Jin, người chồng của Ga Heun. Ở Ám ảnh dục vọng, đây chỉ là nhân vật phụ và đến nay, sự nghiệp của On Joo Wan cũng không phát triển quá nhiều. Ngoại trừ vai chính trong phim Gong Shim đáng yêu, On Joo Wan không còn thành công đáng kể nào.

On Joo Wan trong phim "Trăng lên ban ngày" phát sóng năm ngoái.

Hồi năm ngoái, On Joo Wan góp mặt trong dự án truyền hình Trăng lên ban ngày cùng Pyo Ye Jin và Kim Young Dae. Dẫu vậy, tác phẩm này thất bại nặng nề khi chỉ đạt rating 1,621% mà thôi.