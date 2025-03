Bộ phim giờ vàng Cha Tôi Người Ở Lại vẫn đang gây sốt màn ảnh nhỏ nhờ nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên ấn tượng. Trong những tập mới nhất, phim gây ức chế với tình tiết nữ chính An (Ngọc Huyền) bị mẹ của Thảo tìm đến nhà. Mẹ Thảo gặp ông Bình và nói những lời vô cùng khó nghe. Bà cho rằng An gây ảnh hưởng tiêu cực đến con gái mình. Trước đây, Thảo là cô bé ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, nhưng từ khi chơi với An, Thảo bắt đầu nói dối, cúp học, vô kỷ luật. Đỉnh điểm là Thảo cho An chép bài trong giờ, dẫn đến cả hai đều bị hủy kết quả thi.

Nhân vật mẹ của Thảo được xây dựng khá thẳng thắn, quyết liệt, có phần cực đoan, luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Bà khiến Thảo phải sống khá ngột ngạt, không được quyền quyết định bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình.

Cảnh mẹ Thảo đến nhà An gặp ông Bình

Thủ vai mẹ Thảo là diễn viên Lưu Huyền Trang. Gần đây, Lưu Huyền Trang là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim giờ vàng. Cô hóa thân vào nhiều vai phụ ấn tượng, ghi dấu ấn với khán giả trong các bộ phim như Thương ngày nắng về, Gặp em ngày nắng, Nhà mình lạ lắm, Cuộc chiến không giới tuyến...

Diễn viên Lưu Huyền Trang

Lưu Huyền Trang sinh năm 1987, quê ở Tuyên Quang. Giai đoạn hơn 10 năm về trước, cô là gương mặt nổi bật của nhiều bộ phim truyền hình Việt như Cầu vồng tình yêu, Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, 13 nữ tù... Thế nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Huyền Trang lại lựa chọn kết hôn, lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Sau này tái xuất, cô đầu quân cho Nhà hát Công an Nhân dân và từ đó đến nay, nữ diễn viên bận rộn cống hiến cho công việc ở nhà hát. Vài năm trở lại đây, cô mới bắt đầu tái xuất màn ảnh, chủ yếu với các vai phụ.

Xem Lưu Huyền Trang diễn trong Cha Tôi Người Ở Lại, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra gương mặt nữ diễn viên quen thuộc. Nhiều người khen nữ diễn viên "mãi đẹp", sanh chảnh, quý phái, rất hợp với tạo hình người mẹ trong phim. Số khác lại cho rằng cô "diễn như không diễn", khiến người xem thực sự bị cuốn theo nhân vật bà mẹ hay kiểm soát, cực đoan trong phim.

Một vài hình ảnh ngoài đời của Lưu Huyền Trang

Một số bình luận của khán giả xem phim Cha Tôi Người Ở Lại:

- Chị này vừa xinh vừa diễn hay! - Bà ấy nói hơi quá nhưng cũng có cái đúng! - 1 bà mẹ cay nghiệt, độc đoán và áp đặt. Quá đáng thực sự lại còn nhắc đến người vợ, người mẹ đã mất của gia đình người ta - Không liên quan nhưng chị này xinh nhỉ! - Makeup của bà mẹ đẹp quá! - Phim này mấy vai phản diện diễn đạt thật, xem chỉ muốn cho cái bàn vả! - Chị này cứ mãi đẹp thế nhỉ? - Ở đời người dốt hay nói chữ người dữ hay nói hiền, làm mẹ coi con mình là vàng là ngọc thì mong cũng sẽ coi con người khác như vậy, đừng tuỳ tiện bảo vệ con mình mà làm tổn thương người khác là tội lỗi lắm đó!

Đón xem Cha Tôi Người Ở Lại tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.