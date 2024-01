Phim đầu tiên thống trị toàn cầu 2024: Hạng 1 ở 75 nước, nam chính cười "toả nắng" cực cuốn

Mới chỉ bước sang năm mới 2024 nhưng phim ảnh đã có những sự thay đổi thú vị. Vừa mới kết thúc năm cũ, dự án ngôn tình My Life with the Walter Boys đã lập tức nhường ngôi quán quân toàn cầu lại cho bộ phim vừa lên sóng là Money Heist: Berlin. Thương hiệu "phi vụ trộm cắp" đình đám đã nhanh chóng càn quét và trở thành phim đầu tiên của năm nay đứng 1 toàn thế giới.

Money Heist: Berlin ra mắt ngày 29/12 và chiếm lấy ngôi vương trong chưa đầy 2 ngày. Hiện tại, siêu phẩm này đang đứng hạng 1 tại 75 quốc gia, phần lớn ở các nước Âu Mỹ và đang rất gần ngôi vị cao nhất tại Netflix Việt Nam.

Phim đứng hạng 1 toàn cầu

Đúng như tên gọi, Money Heist: Berlin là dự án phim riêng tách từ "vũ trụ" Money Heist, lấy cốt truyện xoay quanh thành viên Berlin, cũng là nhân vật nam được yêu thích nhất của toàn series. Trong tựa phim riêng của mình, Berlin quay lại thời trẻ huy hoàng với vụ cướp quan trọng và mạo hiểm bậc nhất của anh, đó là trộm một bộ sưu tập kim cương trị giá 44 triệu euro bằng một buổi biểu diễn ảo thuật.

Phim lấy bối cảnh ở Paris và dàn nhân vật hoàn toàn mới, đều là những thành viên trong nhóm cướp của Berlin lúc bấy giờ.

Trên Rotten Tomatoes, Money Heist: Berlin nhận về ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Một số người khen ngợi phản ứng hoá học của dàn diễn viên, song không ấn tượng về kịch bản. Mặc dù vậy, nam chính Berlin vẫn thành công toả sáng nhờ diễn xuất và khí chất của nam diễn viên Pedro Alonso.

Alonso toả sáng trong vai Berlin

Alonso vẫn giữ được nét đặc trưng của Berlin trong phim riêng, thành công khiến khán giả ấn tượng. Tính cách bất cần cùng nụ cười toả nắng nhưng "ngả ngớn" trứ danh của Berlin vẫn còn đó, đủ sức "gồng gánh" phần cốt truyện nhiều lỗ hổng. Dù đã ngoài 50 nhưng Pedro Alonso vẫn rất phong độ và cuốn hút, không thua gì các tài tử đôi mươi.

Chỉ mới lên sóng 3 ngày, Money Heist: Berlin vẫn còn hành trình dài chinh phục khán giả. Thế nhưng có thể thấy rằng Netflix đang khá loay hoay trong quá trình mở rộng thế giới Money Heist trên màn ảnh, sau một số thử nghiệm thất bại như phiên bản Hàn trước đó.