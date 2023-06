Phiên tòa xử Kevin Spacey đã bắt đầu tại London với 12 cáo buộc phạm tội tình dục

Ngôi sao 63 tuổi của nước Mỹ hiện đang hầu tòa ở Vương quốc Anh với 12 tội danh sau cuộc điều tra của Cảnh sát Metropolitan. 12 cáo buộc này được cho biết liên quan đến 4 người đàn ông từ năm 2001 đến 2013. Trước khi phiên tòa diễn ra, Kevin Spacey luôn phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Luật sư Patrick Gibbs KC của Kevin Spacey trước đó đã nói với tòa án rằng thân chủ của mình "kiên quyết phủ nhận mọi tội danh trong vụ án này".

Các bồi thẩm viên đã được cảnh báo rằng mặc dù họ có thể biết Kevin qua các bộ phim và chương trình truyền hình và vụ việc sẽ được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhưng họ không được thảo luận hoặc nghiên cứu vụ án.

Phiên tòa xét xử Kevin Spacey - người từng hai lần đoạt giải Oscar - diễn ra tại Tòa án Southwark Crown và dự kiến kéo dài 4 tuần.

Spacey lần đầu tiên xuất hiện tại Old Bailey vào tháng 7 năm ngoái khi nam diễn viên đình đám phải đối mặt với 5 cáo buộc đầu tiên liên quan đến ba trong số những người đàn ông. Đó là 4 tội tấn công tình dục và 1 tội khiến một người tham gia vào hoạt động tình dục mà không có sự đồng ý. Sự việc được cho là đã xảy ra từ năm 2005 đến 2013.

Vào tháng Giêng năm nay, Kevin Spacey lại xuất hiện - lần này là tại Tòa án Southwark Crown - với thêm 7 tội danh liên quan đến người khiếu nại thứ tư và cũng là người cuối cùng. Ba cáo buộc đó là 3 tội tấn công không đứng đắn, 3 tội tấn công tình dục và 1 tội khiến một người tham gia vào hoạt động tình dục mà không có sự đồng ý. Những hành động này được cho là đã xảy ra từ năm 2001 đến 2005.

Trước khi liên quan đến các cáo buộc phạm tội về tình dục, Kevin Spacey nổi tiếng với vai chính trong các bộ phim American Beauty, The Usual Suspects và chương trình ăn khách House Of Cards của Netflix. Ông cũng là giám đốc nghệ thuật tại nhà hát The Old Vic ở London từ năm 2004 đến 2015.

