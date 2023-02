Phiên bản Valentine của chiếc túi xách Flower gần 10.000 người sở hữu của CHAUTFIFTH có gì đặc biệt?

Valentine chất: Phổ ánh sáng tình yêu



Phiên bản Valentine của chiếc túi Flower thương hiệu CHAUTFIFTH cần phải vận dụng kiến thức vật lý ánh sáng màu sắc nhiều thứ lắm mới hiểu được tầng tầng lớp lớp ý nghĩa sâu xa của bộ sưu tập nhé. Nói đùa thôi, bộ sưu tập Bold Valentine: The Light Spectrum Of Love (Valentine chất: Phổ ánh sáng tình yêu) màu sắc và ý nghĩa lắm!

Hồi trước, chúng ta học Quang Phổ Ánh Sáng, chắc ai ra trường hơn 5 năm cũng hơi quên rồi, các bước sóng dài ngắn khác nhau cho ra các tia khác nhau như sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma.

Nói về ánh sáng nhìn thấy được, "Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím" trở thành câu châm ngôn trong các kỳ thi cử mô tả màu sắc ánh sáng từ bước sóng dài đến ngắn, trong đó màu tím là ngắn nhất rồi chuyển dần qua màu xanh rồi cam đỏ.

Bảng màu đa dạng và không ngại thử nghiệm màu lạ là một trong những đặc trưng của CHAUTFIFTH. Bộ sưu tập Valentine lần này có thể nói là lần thử nghiệm màu sắc chất lừ dựa trên cảm hứng bảng màu quang phổ học tương ứng với từng bước sóng.

Màu tím tương ứng bước sóng ngắn với giai đoạn bắt đầu của tình yêu "I Found A Love, You" ("Anh tìm thấy tình yêu rồi, là em"). I Found A Love For Me… là câu mở đầu bài hát Perfect nổi tiếng của Ed Sheeran.

Màu xanh dương và xanh lá tương ứng bước sóng trung với giai đoạn thấu hiểu nhau "Soul Mate" ("Bạn tâm giao"). "Soul mate, soul mate, soul mate… Won't you dance here with me while it grows late?" - Một bài hát cực kỳ tuyệt vời của Flora Cash (Soul Mate) dành tặng người bạn thật sự yêu thương.

Màu đỏ cam tương ứng bước sóng dài với giai đoạn cam kết trọn đời "Till Death Do Us Part" ("Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta"). "Oh, I love you so. I love you so. I'll love you 'til death do us part. Oh, I love you so. I love you so. I'll love you 'til death do us part…" cùng bài hát Till Death Do Us Part của Rosenfeld.

Không thể bỏ qua đáy túi nhé, đây đích thị là một bông hoa màu sắc lạ mắt đồng thời tạo độ bồng bềnh xung quanh túi.

"Anh yêu Em" qua nhiều ngôn ngữ

Không chỉ có dòng túi màu, túi hoạ tiết Anh yêu Em với nhiều ngôn ngữ các nước cũng tạo nên sức hút không kém, tặng quà cho người yêu mà quà có khắc ghi "Anh yêu Em" 20 lần bằng 20 thứ tiếng thì quá dễ thương luôn.

Cách kéo và rút dây đeo túi khá lạ cũng góp phần cho thiết kế thêm dễ thương. Không gian túi để vừa điện thoại to và rất nhiều các vật dụng hằng ngày dù kích cỡ mini. Khi đã trải nghiệm một lần, bạn rất có thể sẽ mua thêm cái thứ hai khác màu hoặc khác size đó nhé.

