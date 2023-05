Phạt tù bảo mẫu làm chết trẻ ở TPHCM

Chiều 16/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND quận Bình Tân (TPHCM) tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đoàn Bảo Ngọc (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 2 năm 6 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”.

Bảo mẫu Đoàn Bảo Ngọc tại phiên tòa.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), trong thời gian thụ lý, giải quyết vụ án, Tòa án nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong và những vết thương rải rác trên cơ thể bị hại. Trung tâm pháp y TPHCM cũng xác định các thương tích phần mềm trên cơ thể nạn nhân là do tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý gây ra. Các thương tích bầm tụ máu do tác động ngoại lực gây ra.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và do giới hạn xét xử, HĐXX kiến nghị Viện KSND TPHCM và Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xem xét hành vi của bị cáo Đoàn Bảo Ngọc về một tội danh khác, hoặc một tội danh khác nặng hơn.

Theo cáo trạng, tháng 12/2020 anh TQ. thuê Đoàn Bảo Ngọc giữ con của anh là bé TT. (sinh năm 2017) tại địa chỉ ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân với giá 5 triệu đồng/tháng. Hằng ngày, bé TT. ăn ngủ tại nhà của Ngọc.

Khoảng 16h ngày 12/1/2021, khi đang ngủ tại tầng 1 ngôi nhà thì bé TT. thức dậy và tiểu tiện trong quần. Ngọc tức giận la mắng bé TT., sau đó đưa bé xuống nhà vệ sinh tầng trệt để tắm. Ngọc để bé đứng cạnh bồn cầu, mặt hướng ra ngoài còn Ngọc thì ngồi đối diện với bé.

Do bị Ngọc la mắng, bé TT. sợ nên đi lùi ra sau thì Ngọc cầm tay bé TT. kéo mạnh về phía trước và bé TT. bị trượt chân té ngã ra sau, đầu đập vào thành bồn cầu . Ngọc tiếp tục tắm cho bé rồi cho bé đi ngủ. Khoảng 19h cùng ngày, Ngọc nhìn thấy bé TT. nôn ói trên nhà vệ sinh tầng 1 nên kêu chồng là anh Thái Ngọc Danh cùng chở bé TT. đi khám tại phòng khám tư nhân ở phường 10, quận 6.

Sau khi khám, bác sĩ cho về và yêu cầu theo dõi trong 48 tiếng. Đến khoảng 23h ngày 14/1/2021, trong lúc đang ở nhà cùng Ngọc thì bé TT. té xuống tấm nệm ngủ và có dấu hiệu khó thở, người tím tái nên Ngọc gọi điện cho anh Q., đồng thời cùng chồng đưa bé TT. đi cấp cứu. Đến 6h30 ngày 17/1/2021 bé TT. tử vong tại bệnh viện, sau đó anh Q. đến công an trình báo vụ việc.

Trung tâm pháp y thuộc sở y tế TPHCM có kết luận, nguyên nhân gây nên cái chết của bé TT được xác định là do chấn thương sọ não do té ngã hoặc bị va đập.