Phát sốt với visual của Kim Tae Hee và "ác nữ" Lim Ji Yeon ở phim mới, ekip chỉ nhá hàng một câu mà khán giả đã "rợn người"

Lies Hidden in My Garden là một trong số những tác phẩm truyền hình được khán giả mong chờ nhất mùa hè năm nay đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân xinh đẹp Kim Tae Hee, bên cạnh "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon. Mới đây nhất, ekip làm phim đã tung ra poster chính thức đầu tiên, hé lộ tạo hình của hai nhân vật chính do Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon đảm nhận. Trong khi Kim Tae Hee xuất hiện với một chiếc đầm nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng thì Lim Ji Yeon lại vô cùng u uất với trang phục đen và biểu cảm thất thần.



Dù mới là hình ảnh đầu tiên nhưng khán giả đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho cả hai nữ diễn viên. Nhan sắc xinh đẹp, nhất là sự trẻ trung của Kim Tae Hee, ánh mắt gây ám ảnh và sự tương phản của hai tạo hình hứa hẹn những câu chuyện thú vị đằng sau.

Bình luận của khán giả: - 1 bên buồn 1 bên u ám. Lại hóng tiếp. - Kim Tae Hee vẫn thật sự quá xinh. Lim Ji Yeon hơi gầy nhưng vẫn xinh, chắc giảm cân vì nhân vật. - Nhan sắc của Kim Tae Hee đúng đẳng cấp thật, xinh đẹp dã man. - Mới poster thôi đã đỉnh rồi, hai người hai vibe khác hoàn toàn luôn.

Ekip Lies Hidden in My Garden tại buổi đọc kịch bản

Ngoài hình ảnh hai nữ chính, dòng chữ trên poster cũng khiến khán giả rợn người: "Sân sau có mùi như xác chết". Được biết theo nguyên tác của bộ phim là tiểu thuyết Lies Hidden in My Garden, chính thứ mùi kinh dị ở phía sau nhà đó đã kéo hai người phụ nữ lại gần nhau theo những cách mà họ không bao giờ có thể ngờ tới. Trước đó họ dù ở gần nhà nhưng chưa bao giờ có mối liên hệ nào. Kim Tae Hee sẽ vào vai Joo Ran, một bà nội trợ dường như có cuộc sống hoàn hảo với chồng và con trai khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Trong khi đó, ngôi sao của The Glory - Lim Ji Yeon sẽ vào vai Sang Eun, một nạn nhân của bạo lực gia đình, người mơ ước thoát khỏi thực tại địa ngục của mình. Sự tương phản giữa màu sắc tươi sáng của khu vườn hoa với biểu cảm u ám trên khuôn mặt hai nữ chính và dòng tagline gây ám ảnh hứa hẹn mở ra những câu chuyện vô cùng ly kỳ.

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Hee sau 3 năm kể từ thành công của Hi Bye, Mama nên được rất nhiều người mong ngóng. Về Lim Ji Yeon, cô hiện đang là cái tên nổi đình đám sau thành công của The Glory, giải thưởng ở Baeksang 2023 và mối quan hệ tốt đẹp với Lee Do Hyun. Chỉ với danh tiếng từ hai nữ chính, khán giả có thể tin chắc về độ bùng nổ của dự án này trong mùa hè năm nay.

Nguồn: Soompi