Phát hiện cung đường xuyên Việt độc đáo: Toàn đường biển đẹp, đi qua hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng

Một trong những điều khiến chúng ta vô cùng tự hào về Việt Nam đó là phong cảnh hữu tình ở khắp mọi nơi, với thiên nhiên làm say đắm lòng người. Có lẽ bởi thế mà rất nhiều người không thể chối từ những chuyến đi xuyên Việt, "lạc lối" trên hành trình đi dọc dải đất hình chữ S. Chưa dừng lại ở đó, vì cũng là đi xuyên Việt mà còn có những cung đường khác nhau với những điểm thú vị riêng.

Nếu như thông thường, mọi người sẽ đi xuyên Việt theo cung đường chính là quốc lộ 1A, được cho là con đường ngắn nhất và nhanh nhất thì mới đây, anh chàng designer Đoàn Xuân Trường đã chia sẻ thêm một cung đường khác vô cùng độc đáo cho những ai muốn đi xuyên Việt. Ở cung đường này, du khách không chỉ được khám phá những con đường ven biển với nhiều cảnh đẹp mà còn dễ dàng ghé qua rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng dọc Việt Nam.

Hành trình xuyên Việt từ Hà Nội tới TP.HCM qua cung đường biển đã được anh Trường thực hiện trong 10 ngày. Và toàn bộ chuyến đi này đã được anh thể hiện vô cùng thú vị nhờ khả năng thiết kế của mình. Đây cũng là tài liệu quý báu cho những ai muốn tham khảo cho hành trình xuyên Việt sắp tới của mình đó!

Ngày 1: Từ Hà Nội đi theo đường HCM tới Vinh (Nghệ An)

Trong ngày đầu tiên, anh Trường đã đi 340km và qua những địa điểm nổi tiếng như suối Cá Thần (Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá), một đồi cỏ xanh mướt (Nghĩa Đàn, Nghệ An) hay cánh đồng hoa hướng dương (Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Ngày 2: Từ Vinh (Nghệ An) tới Cửa Việt (Quảng Trị)

Tiếp tục là một hành trình dài với 310km trong ngày thứ 2, ghé qua những nơi nổi tiếng như tượng đài Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) ở Lộc Hà (Hà Tĩnh), cung đường ven biển tuyệt đẹp ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), và đặc biệt là qua Đèo Ngang (Quảng Bình).

Ngày 3: Từ Cửa Việt (Quảng Trị) đến Hội An (Quảng Nam)

Hành trình của ngày thứ 3 ngắn hơn một chút với 221km nhưng lại qua rất nhiều địa điểm thú vị như biển Thuận An, cầu Tư Hiền, đầm Lập An, cầu vòm Đồn Cả (đều ở Huế), sau đó qua đèo Hải Vân và dừng chân khám phá Hội An (Quảng Nam).

Ngày 4: Từ Hội An (Quảng Nam) đến biển Mỹ Khê (Đà Nẵng)

Ngày thứ 4 có lẽ cũng di chuyển ít hơn chỉ với 119km bởi dành nhiều thời gian khám phá những địa điểm nổi tiếng: làng bích hoạ Tam Thanh, núi Thành, ghềnh đá Bàn Than (đều ở Quảng Nam), biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Ngày 5: Từ Mỹ Khê (Đà Nẵng) đi Quy Nhơn (Bình Định)

Ngày thứ 5 này, chuyến đi xuyên Việt của anh Trường tiếp tục với 219km và qua các địa điểm như chùa Thiên Ấn, bãi biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), khu di tích bến tàu không số, chùa Ông Núi, bãi biển Đề Gi, Quy Nhơn (Bình Định)...

Ngày 6: Từ Quy Nhơn (Bình Định) đi Tuy Hoà (Phú Yên)

Trong hành trình 144km của ngày thứ 6, chuyến đi xuyên Việt từ Quy Nhơn qua bãi Rạn, cầu gỗ Ông Cọp, gành Đá Đĩa, bãi Xép rồi đến Tuy Hoà - đều là những điểm du lịch cực nổi tiếng tại Phú Yên.

Ngày 7: Từ Tuy Hoà (Phú Yên) đến Nha Trang (Khánh Hoà)

Quả thật, cung đường xuyên Việt này dẫn người ta qua những cung đường ven biển tuyệt đẹp, bởi thế nên cũng không thể bỏ qua các điểm du lịch biển nổi tiếng. Trong ngày thứ 5, với chặng đường 138km, du khách có thể ghé qua Mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh, qua cung đường biển siêu đẹp rồi qua vịnh Vũng Rô - những nơi vô cùng xinh đẹp của Phú Yên. Sau khi qua đèo Lương Sơn, hành trình sẽ tạm nghỉ ở Nha Trang (Khánh Hoà).

Ngày 8: Từ Nha Trang (Khánh Hoà) tới Cà Ná (Ninh Thuận)

Hành trình ngày thứ 8 này được anh Trường nhấn mạnh là "đường biển đẹp nhất Việt Nam". Với chuyến đi 179km trong ngày này, du khách sẽ đi qua Cam Ranh (Khánh Hoà), Vĩnh Hy, Phan Rang, cánh đồng quạt gió, Cà Ná (Ninh Thuận). Cũng đường ven biển Ninh Thuận liên tục khiến anh chàng designer này phải thốt lên vì quá đẹp.

Ngày 9: Từ Cà Ná (Ninh Thuận) đi Mũi Né (Bình Thuận)

Hành trình của ngày 9 với 101km sẽ đi từ Cà Ná (Ninh Thuận) qua bãi biển Cổ Thạch, Phan Rí Cửa, Bàu Trắng rồi tới Mũi Né (Bình Thuận). Cung đường biển trên hành trình ngày 9 này cũng rất đáng trầm trồ.

Ngày 10: Từ Mũi Né (Bình Thuận) đến TP.HCM

Từ Mũi Né, hành trình đi tiếp đến mũi Kê Gà, biển La Gi ở Bình Thuận. Sau đường bờ biển La Gi tuyệt đẹp, hành trình sẽ "hạ cánh" ở TP.HCM. Hành trình ngày thứ 10 này trải qua quãng đường 241km.

Quả thật, Việt Nam với đường bờ biển trải dài là những điều thú vị mà những ai đam mê du lịch nhất định hãy khám phá hết. Nếu bạn đang ấp ủ một chuyến đi xuyên Việt, sao không thử với hành trình tuyệt vời này?!!

