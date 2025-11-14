Phát hiện chồng sắp cưới vỡ nợ 1 tỷ đồng nhưng giấu, cô gái 27 tuổi dứt khoát huỷ hôn

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều nội dung một tâm sự được đăng tải trên NEU Confessions - fanpage dành cho các sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có hơn 3,4 triệu người theo dõi.

Bài đăng là tâm sự của một bạn nữ 27 tuổi nói về việc hủy hôn trước ngày cưới dù đã yêu 4 năm vì phát hiện bạn trai vỡ nợ hơn 1 tỷ đồng do cờ bạc. Đàng trai vẫn liên tục trách móc cô gái, cho cô "cạn tình", bỏ rơi người yêu lúc khó khăn. Song, cô gái cho biết bản thân không hối hận, bởi theo cô, nếu tiếp tục cưới một người cờ bạc nợ nần thì chỉ tự đẩy mình vào bi kịch.

Nguyên văn câu chuyện được cô gái gửi về NEU Confessions, đăng tải trên fanpage: Mình vừa hủy hôn mọi người à.... Chào mọi người, em là nữ 27 tuổi. Em không phải cổ hủ hay gì đâu, mà vì bản thân em vừa trải qua nên viết vài dòng khuyên chị em đừng có tin cái gì mà cứ có bầu trước cưới đi không có việc gì đâu. Cẩn thận không là bốc trúng "sịt rịt" đấy. Chả là em vừa hủy hôn rồi mọi người ạ. Em và người yêu cũng yêu nhau được gần 4 năm rồi. Hai bên gia đình cách nhau hơn 30km nên qua lại khá thường xuyên. Theo dự kiến thì khoảng hai tháng nữa là ngày cưới của bọn em. Tầm gần tháng trước thì anh và gia đình bên ấy có tỉ tê với em rằng hai đứa dự định làm đám cưới rồi. Ngày cưới cũng quyết rồi thì cứ t** bầu (có bầu -pv) luôn đi không cần phải e ngại gì cả. Bản thân em thì lại không có ý định có em bé sớm như vậy. Em nghĩ ít ra cưới xong cũng cần có một khoảng thời gian tầm nửa năm gì đấy để em có thể thật sự hoà nhập vào lối sống của gia đình nhà chồng. Đến lúc đấy có bầu thì bản thân cũng đỡ bỡ ngỡ hơn. Với cả giờ mà có em bé rồi em lại phải vừa mang bầu vừa lo công việc đám cưới sẽ rất mệt, có khi còn ảnh hưởng đến em bé nữa vì mấy tháng đầu khá nhạy cảm. Xong cũng không biết có bị ốm nghén nặng hay không? Rồi còn việc đi cửa trước cửa sau lúc làm lễ ở nhà trai nữa. Em có bàn lại với người nhà em thì cả bố mẹ, anh trai và chị dâu đều khuyên em cứ để làm đám cưới xong xuôi đi rồi lúc đó hai vợ chồng tính sao cũng được. Dù sao hai đứa cũng đi khám tiền hôn nhân rồi và cả hai đứa em đều không có vấn đề gì cả. Sau đấy em có nói lại với người yêu quyết định của em và cả lý do em không muốn bầu trong thời gian này nữa. Lúc nghe em nói thì anh ta có vẻ chưng hửng lắm. Sau đấy lại cứ cố gắng thuyết phục em là gia đình bên đó thoáng lắm, sẽ không có vấn đề gì cả. Rồi cái gì mà muốn ngày cưới niềm vui nhân đôi nọ kia. Nhưng mà cái quan trọng là sức khoẻ của em khi vừa phải mang bầu vừa lo đám cưới, rồi lỡ mà ốm nghén nặng như chị dâu em hồi trước nữa là thôi nhân đôi áp lực luôn. Em có giải thích những cái đấy mà anh ta cứ gạt phắt đi, rồi quay ra bảo em hay là lại học đòi cái gì mà không muốn đẻ con ở trên mạng. Ô hay thật sự ấy, trước giờ em còn chưa bao giờ nghĩ đến hay nói đến cái gì mà không sinh đẻ nọ kia luôn. Em chỉ muốn bản thân thật thoải mái cả tinh thần lẫn sức khoẻ khi làm đám cưới thôi mà? Sao lại cứ một hai phải bắt em có bầu trước cưới là thế nào nhỉ? Em hỏi thế lỡ t** mà không dính thì không cưới à thì anh ta bảo cứ t** đi rồi nói. Thấy em vẫn nhất quyết không đồng ý thì vài hôm sau mẹ anh ta có gọi em sang bên đó lại tỉ tê thuyết phục tiếp. Thấy em vẫn không đồng ý thì đổi qua bảo đi đăng ký kết hôn luôn. Đến lúc này là em thấy có vấn đề gì đó xảy ra mà họ đang giấu em rồi. Cứ cảm thấy họ đang muốn có một sự đã rồi nào đấy ý mọi người. Chứ không thể nào là vấn đề sợ khó sinh hay gì đâu. Thế là em bảo để về nhà bàn lại với gia đình một lần nữa rồi báo lại sau. Xong em về nói lại với gia đình thì bố với anh trai em bảo để đấy hai người nhờ người đi tìm hiểu xem thế nào. Còn tìm hiểu bằng cách nào thì em cũng không rõ nữa. Chỉ biết là gia đình bên kia cứ kiểu lạ lạ thế nào ấy. Quan tâm đến em hơn, hay gọi điện thoại hỏi han nọ kia hơn làm em càng nghi ngờ. Và rồi ba hôm trước người ta báo lại cho nhà em biết là anh ta đang vỡ nợ rồi mọi người ạ. Không phải làm ăn thua lỗ mà là bài bạc thua lỗ. Giờ đang nợ hơn 1 tỷ luôn. Chắc sợ em và gia đình em biết sẽ không cưới nữa nên định gài em để bắt chẹt nhà em hay gì? Hay nghĩ nếu em có bầu thì sẽ cố cắn răng cưới rồi bán đất bố mẹ em cho để trả nợ cùng cho con có bố có mẹ hả? Sau khi biết chuyện thì nhà em có hỏi em quyết định thế nào? Nói thật là mấy hôm đó em cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, mà thật sự không nghĩ tới con số nó lớn đến mức đấy luôn. Cả nhà em thì đều không đồng ý em tiếp tục, em cũng nghĩ với cái tài hèn sức mọn của em thì không thể nào gánh chung cái quả núi to t* b* đấy được nên quyết định sẽ hủy hôn. Thế là hôm qua nhà em có sang đó ba mặt một lời cho ra nhẽ với để hủy hôn luôn. Bên đấy lúc đầu còn chối đây đẩy không có vụ nợ nần gì cơ, mãi sau đấy không chối nữa thì bắt đầu quay ra mặt dày bảo cái gì mà nhà em cạn tàu ráo máng, cạn tình cạn nghĩa bỏ rơi con họ lúc khó khăn. Đúng là đến bước đường cùng rồi thì cái gì họ cũng có thể thốt ra được luôn. Mà cũng kệ thôi mọi người ạ, nếu như làm ăn thua lỗ hay bệnh tật, tai nạn gì đấy em bỏ rơi họ thì trách em em còn chịu, chứ cờ bạc đến vỡ nợ số tiền lớn đến thế mà em còn đâm đầu vào thì chỉ có thể là em bị ng* thôi.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều tương tác từ cộng đồng mạng, lượng bình luận, chia sẻ bài viết cũng như bàn tán rôm rả.

Nhiều người cho biết họ cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự, có người hủy hôn, có người vẫn quyết định cưới vì tin vào sự thay đổi của đối phương. “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nhưng người ta phải thật sự muốn quay lại”, một tài khoản viết.

Phần đông cư dân mạng đứng về phía cô gái, cho rằng quyết định của cô không phải là cạn tình mà là tỉnh táo. Một người phụ nữ trước khi bước vào hôn nhân cần nhìn rõ trách nhiệm và rủi ro, nhất là khi đối phương che giấu nợ nần hoặc hành vi cờ bạc. “Hôn nhân không chỉ là chuyện hai người yêu nhau, mà còn là sự kết hợp của hai gia đình, của niềm tin và an toàn. Nếu ngay từ đầu đã phải nghi ngờ và đề phòng, thì cưới về chỉ thêm khổ”, một bình luận được nhiều người đồng tình.

Nhiều người cho rằng, trong câu chuyện này, chàng trai và cả gia đình anh đã thiếu sự rõ ràng ngay từ đầu, khi không thẳng thắn chia sẻ về tình hình tài chính, thậm chí còn khiến cô gái rơi vào thế bị động. Việc liên tục thúc giục đăng ký kết hôn, có bầu trước hôn nhân, không còn đơn thuần là chuyện tình cảm, mà khiến nhiều người cảm thấy như một âm mưu tính toán, lợi dụng lòng tin của người khác để che đậy rắc rối tài chính.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, cư dân mạng bình luận rằng không ai là hoàn hảo, ai rồi cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng trong hôn nhân, giới hạn của sai lầm nằm ở sự trung thực và khả năng chịu trách nhiệm. Một người từng thất bại trong công việc, gặp biến cố hay sa sút tạm thời vẫn có thể cùng bạn gây dựng lại từ đầu, miễn là họ dám nói thật và cùng tìm cách vượt qua. Ngược lại, khi một người giấu giếm nợ nần, che đậy thói quen xấu, thì vấn đề không còn là chuyện “vấp ngã”, mà là thiếu thành thật với chính người sắp chung sống cả đời.

Hơn nữa, điều cuối cùng vẫn là lựa chọn của mỗi người - phù hợp với giá trị, quan điểm và hoàn cảnh riêng. Người ngoài cuộc có thể đưa ra lời khuyên hoặc bày tỏ cảm xúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ giới hạn chịu đựng, và biết đâu là điều mình thật sự muốn nắm giữ hay buông bỏ.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân chỉ có thể bền bằng sự tin cậy, thẳng thắn và trách nhiệm. Bởi chỉ khi hai người bước vào đời nhau bằng sự thật và lòng tôn trọng, họ mới có thể cùng nhau đi đường dài mà không sợ mất nhau giữa chặng"

- "Bạn tỉnh và dứt khoát thật đấy! 10000 điểm"

- "Mình có đứa em cũng gặp tình trạng như bạn, khổ cái là nó chịu gánh nợ cùng, giờ hôm nào cũng gọi điện khóc than vãn".

- "Trường hợp như bạn này thì hủy hôn là đúng rồi, phải thực sự tỉnh táo mọi người yêu. Hôn nhân nó khác tình yêu rất nhiều luôn đó.