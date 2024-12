Pháp Kiều lần đầu tiên làm 1 việc gây chấn động MXH, chỉ có ở "thánh địa" Mỹ Đình

Đêm concert thứ 3 của Anh Trai Say Hi tại Hà Nội tối 7/12 chứng kiến nhiều điều bất ngờ, thú vị và mới mẻ bởi cơ hội hiếm hoi được trình diễn trên "thánh địa" Mỹ Đình là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có may mắn. Ghi dấu ấn cho sự kiện đặc biệt này, Pháp Kiều cũng mang đến một "lần đầu tiên" khiến các fan phấn khích tột độ. Theo đó, "xà nữ" dù có phong cách thời trang cực slay và quyến rũ từ trước nhưng mãi đến lần này Pháp Kiều mới thật sự mặc váy ngắn lên sân khấu.

Trên MXH, bài đăng đang viral của một fan cứng khẳng định đã theo chân Pháp Kiều từ lâu nhưng đến giờ mới được tận mắt chứng kiến moment khó quên này, được đích thân chính chủ vào bình luận.

Khoảnh khắc Pháp Kiều xuất hiện đầy ấn tượng trong 1 tiết mục đêm qua (Nguồn @celine25251325).

Hết sức quyến rũ bên cạnh dàn mỹ nam manly và hầm hố, Pháp Kiều được chuẩn bị bộ outfit tông xanh tím, hoạ tiết caro, phối nhiều chất liệu mang phong cách cực slay như lông vũ, dây xích kim loại. Đặc biệt, nếu như trước đây chân váy ngắn xếp ly - item mà Pháp Kiều yêu thích chỉ được layer ở lớp ngoài cùng với quần dài thì lần này "xà nữ" hoàn toàn chỉ diện váy cùng quần bảo hộ bên trong.

Pháp Kiều và outfit kiêu sa được Isaac dìu bước xuất hiện, thành viên đặc biệt của dàn Anh Trai Say Hi khiến dân tình phải hú hét vì loạt cử chỉ kiêu sa như "nữ vương".

Góp công lớn cho tạo hình chấn động của Pháp Kiều còn đến từ layout makeup phá cách, đầy tính "nghệ". Khoảnh khắc mờ ảo trên sân khấu chưa đủ khiến khán giả ngắm trọn vẹn sự chi tiết và công phu của tác phẩm mà Pháp Kiều đang giữ. Điểm ấn tượng nhất phải kể đến cặp mắt 2 màu xanh - vàng cực ấn tượng, đôi môi của Pháp Kiều cũng được tạo điểm nhấn bằng nhũ bạc 1 nửa, giúp gương mặt đậm chất phim ảnh.

Ngoài ra, mái tóc nhuộm xanh tím hết sức phù hợp với tổng thể outfit của giọng ca "Cung Tên Tình Yêu" cũng được chuyên gia makeup và hair stylist phủ lên loạt phụ kiện kim loại trendy, tăng tính đồng điệu với trang phục.

Pháp Kiều nổi bần bật với layout thú vị nhất từ trước đến nay. (Nguồn @chambytram).

Bên dưới loạt bài đăng đang được bàn tán rôm rả, nhân vật chính cũng hào hứng góp vui cùng dàn fan đang cực kỳ phấn khích comment:

"Mắt 2 màu! Stylist của Kiều hôm nay 10/10", "Chấn động tam giới quá đỉnh luôn", "Nay em slay xuất sắc", "Tới khúc này tôi phải wow lên luôn, slay dữ dằn luôn á"...

Khi concert còn chưa kịp kết thúc, tạo hình "chấn động" của Pháp Kiều đã được chia sẻ rộng rãi trên MXH, làm dân tình 1 phen dậy sóng.