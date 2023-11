Pháo trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam biểu diễn tại Round Festival 2023

Nguồn: ROUND Festival

Kể từ năm 2023, Monsoon Music Festival hân hạnh đồng hành cùng Techcombank Inspire, nhãn hiệu tài chính của ngân hàng Techcombank, ra mắt Quỹ bảo trợ nghệ thuật mang tên Inspire Your Next. Quỹ Inspire Your Next đã giới thiệu cũng như kết nối các nghệ sĩ tài năng với các đơn vị tổ chức sản xuất và festival trong khu vực và trên thế giới nhằm giúp nghệ sĩ Việt có cơ hội rộng mở hơn trong ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là cơ hội quảng bá sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả quốc tế.

Nguồn: Pháo Northside

Sau 1 năm gián đoạn, năm nay, ROUND Festival trở lại với dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc (Seso Neon, Surl, Galaxy Express, Jimmy Brown) và các quốc gia trong khối ASEAN bao gồm Indonesia (Isyana Sarasvati, Barasuara, Ardhito Pramono, Pamungkas), Lào (BlackEyes), Malaysia (Gerhana Skacinta), Singapore (brb.), Thái Lan (ASIA7), Brunei (Dila Aisyah The Boys), Myanmar (Velocity x Jewel), Campuchia (One Peace Band), và Philippines (SB19). Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tại lễ hội âm nhạc này, Pháo là đại diện tiếp theo sau những gương mặt trước là Mỹ Anh (2021) và Vũ & Skylines Beyond Our Reach (2020). Trước đó, cô đã công bố video live showcase cho Round thể hiện hai ca khúc hit là Kìa bóng dáng ai và Một ngày chẳng nắng. Trong phần trình diễn trực tiếp tại Jakarta, Pháo đã mang tới cho khán giả tại ROUND Festival ca khúc "siêu hit" Hai phút hơn đã và đang gây bão mạng xã hội trên toàn cầu. Phần trình diễn của cô để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Video live showcase của Pháo: https://www.youtube.com/watch?v=B2zaqmoS-Xo



Mong rằng với Quỹ Inspire Your Next, Monsoon Music Festival sẽ còn tiếp tục giới thiệu được thêm nhiều gương mặt nghệ sĩ Việt Nam tham dự các festival âm nhạc quốc tế để các nghệ sĩ Việt có nhiều hơn nữa các cơ hội giao lưu, trao đổi với các nghệ sĩ quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.