Pháo lậu mua vào 400 ngàn đồng, bán ra 1 triệu đồng/hộp

Ngày 7/1, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đã bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển pháo lậu cùng hàng trăm ống pháo nổ trái phép.

Cụ thể, vào lúc 20h ngày 6/1, trước cổng Lâm viên Biển Hồ (TP. Pleiku), Công an TP. Pleiku bắt quả tang nghi can Nguyễn Đình Hạ (33 tuổi, trú xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) đang xách một túi nilon, bên trong chứa 5 hộp pháo, ngụy trang bằng giấy màu dán kín bên ngoài.

Nhiều nghi can vận chuyển pháo lậu bị bắt quả tang

Nghi can Hạ khai nhận, mua số pháo trên của một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá 850 ngàn đồng/hộp. Mục đích đem về nhà cất giấu bán lại kiếm lời. Tổng số pháo trên 5 hộp có khối lượng 7,9kg. Công an TP. Pleiku đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đình Hạ, tịch thu toàn bộ tang vật.

Tiếp đó cùng ngày, qua mật phục, Công an TP. Pleiku phát hiện Nguyễn Quang Tuân (26 tuổi, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) điều khiển xe mô tô biển số 81B1-076.80 đang vận chuyển 8 hộp pháo (12,9kg, loại 49 viên/hộp). Khi đối tượng đi vào hẻm ở phường Yên Thế (TP. Pleiku) giao cho khách thì bị công an bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp tại nhà Tuân, công an thu giữ thêm 8 hộp pháo khác với trọng lượng 12,9kg (tổng khối lượng pháo bị thu giữ 24,8kg).

Đối tượng khai nhận, số pháo lậu được đặt mua trên facebook mục đích bán lại kiếm lời. Mỗi hộp pháo mua vào với giá 400 ngàn đồng/hộp, bán ra với giá 800 ngàn - 1 triệu đồng/hộp.

Tối 3/1, Công an TP. Pleiku mật phục, phát hiện Nguyễn Văn Thạch (25 tuổi, trú tổ 3, phường Trà Bá) đang điều khiển xe mô tô biển số 81N5-4422 mang theo 4 hộp pháo (loại 49 viên). Khi Thạch hẹn giao cho một khách hàng ở cùng phường Trà Bá thì bị bắt quả tang. Tổng khối lượng pháo bị bắt giữ 12,9kg.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an TP. Pleiku cho biết: "Theo quy định, bất kỳ ai vận chuyển từ 6kg pháo lậu trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Vị này nói, các đối tượng buôn bán pháo nổ hoạt động rất tinh vi. Chúng đặt hàng trên mạng, liên lạc bằng sim rác. Giao hàng ở địa điểm này nhưng thanh toán tiền tại nơi khác. Người "chỉ điểm" nhận tiền và người trực tiếp nhận tiền hoàn toàn không biết mặt nhau.

Hiện tất cả các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép trên đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo".