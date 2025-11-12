Phanh phui thủ đoạn chiếm đoạt hàng tỉ đồng của chuyên viên ngân hàng ở TP HCM

Ngày 12-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Thanh Mẫn (SN 1993) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Nội dung vụ án thể hiện, Mẫn là chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch Bàu Cát, được phân công tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ của khách hàng vay.

Ngày 12-12-2019, vợ chồng ông T.A.L. ký hợp đồng tín dụng với Sacombank để vay số tiền 3,5 tỉ đồng. Do đó, Mẫn quen biết vợ chồng ông T.A.L.

Bị cáo trong vụ chuyên viên ngân hàng rút trọn 5 tỉ đồng của khách vay

Tài sản bảo đảm là nhà đất tại phường 14, quận Tân Bình (cũ), TP HCM. Hồ sơ cấp tín dụng do Mẫn giải quyết và được ông P.D.T - Trưởng phòng giao dịch Bàu Cát, kiêm Phó Giám đốc chi nhánh Tân Bình phê duyệt.

Ngày 21-9-2020, vợ chồng ông T.A.L ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng nêu trên, sửa đổi hạn mức tín dụng lên 5 tỉ đồng và chưa thực hiện giải ngân.

Đến tháng 6-2021, Mẫn biết được vợ chồng ông T.A.L chưa giải ngân tiền vay vốn nên đã nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ rồi giả chữ ký của ông T.A.L nhằm mục đích giải ngân tiền rồi chiếm đoạt.

Mẫn mượn số tài khoản của bạn để nhận giải ngân khoản vay của vợ chồng ông T.A.L.

Mẫn tự lập giấy nhận nợ đề ngày 16-6-2021, nội dung ông T.A.L đề nghị giải ngân số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng nêu trên; tự giả chữ ký, chữ viết họ tên T.A.L trên giấy nhận nợ này rồi trình hồ sơ cho Trưởng phòng giao dịch Bàu Cát xác nhận.

Sau đó, Mẫn đưa hồ sơ đã được duyệt cho bộ phận xử lý giao dịch tiến hành giải ngân số tiền nêu trên.

Mẫn khai sau khi nhận được tiền, đã sử dụng toàn bộ để trả nợ cho nhiều người.