Phản ứng "bá đạo" của sao Việt khi Mâu Thủy sắp thành "vợ người ta"

Trưa 31/7, Mâu Thủy đăng khoảnh khắc được bạn trai quỳ gối cầu hôn trên trang cá nhân và hài hước viết: "Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh". Trong ảnh, chàng trai cầu hôn Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với nhẫn và bó hoa hồng lớn. Mâu Thủy xinh đẹp và vỡ òa hạnh phúc nói đồng ý khi được cầu hôn bất ngờ.

Gương mặt và danh tính "người ấy" của Mâu Thủy vẫn được giấu kín vì người đẹp tôn trọng bạn trai, không muốn mối quan hệ ồn ào trước dư luận. Mâu Thủy cũng xác nhận cô và bạn trai đang lên kế hoạch kết hôn trong năm nay.

Khoảnh khắc Mâu Thủy được bạn trai cầu hôn

Hôm 15/7, trước thềm chung kết Miss Supranational 2022, Mâu Thủy tuyên bố trên trang cá nhân: "Nếu Kim Duyên đăng quang hoặc lọt vào top 3, tôi sẽ lấy chồng trong năm nay". Vì thế khi đàn em trở thành Á hậu 2 Miss Supranational, cô bị bạn bè, fan thúc giục chuyện thực hiện lời hứa.

Sau khi thông báo tin vui, Mâu Thủy nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ lại khoảnh khắc trọng đại của Mâu Thủy trên trang cá nhân và viết status trêu bạn thân: "Giờ đây cô đã lấy chồng. Rồi cô sẽ nhớ thời làm chồng tôi".

Dưới bình luận, chân dài tiếp tục khiến fan phấn khích khi tag Mâu Thủy vào và hỏi: "Em nói gì đi. Em sẽ nhớ tôi". Khi một người bạn nhắc Võ Hoàng Yến "quậy" từ bữa tiệc cho tới Facebook, cô hóm hỉnh giải thích "chị ghen".

Á hậu Hoàng My và Võ Hoàng Yến (phải) là những người bạn thân thiết của Mâu Thủy

Ngoài Võ Hoàng Yến, Á hậu Hoàng My cũng để lại bình luận trêu: "Thủy ơi, chị không chọc em nữa. Nếu vì giữ lời hứa mà nhắm mắt lấy đại thì chị xin em hãy dừng chân lại". Tiếp đó, người đẹp hỏi: "Chú rể can đảm nhất năm này tên gì, mặt mũi ra sao vậy em?". Bình luận của Hoàng My nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng Hoàng My nói kém duyên, trong khi đa phần khán giả nhận định cả hai quá thân thiết nên đùa hơi "mặn".

Siêu mẫu Hoàng Thùy háo hức khi hay tin Mâu Thủy sắp lên xe hoa: "Rồi, tôi sắp có cháu bế. Chúc mừng bạn". Còn người mẫu Lê Thúy ngỡ ngàng vì Mâu Thủy trước giờ kín tiếng chuyện riêng tư lại bất ngờ sắp lấy chồng. "Chu cha ơi, chấn động chấn động địa cầu quá", cô viết. Ca sĩ Ái Phương cũng cùng cảm xúc khi cô bạn "im im đánh úp sọt luôn".

Mâu Thủy sinh năm 1992, cao 1,79 m. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Người đẹp từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế như: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô từng làm mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Mâu Thủy là người đẹp kín tiếng về chuyện tình cảm trong showbiz. Trước đó, cô từng hẹn hò một người hơn cô hai tuổi. Cả hai quen nhau từ khi Mâu Thủy chưa tham gia lĩnh vực giải trí. Năm 2020 cặp đôi chia tay vì không còn phù hợp trong suy nghĩ, tính cách.