Phần Lan là quê hương của những người hạnh phúc nhất thế giới: Bí mật nằm ở tư duy kéo dài 500 năm này

E. Elisabet Lahti là Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý học và là nhà nghiên cứu tiên phong về "sisu". Cô là tác giả của cuốn sách "Gentle Power: A Revolution in How We Think, Lead and Succeed Using the Gentle Art of Sisu." Sinh ra và lớn lên ở Phần Lan, cô có bằng thạc sĩ về tâm lý học xã hội và tâm lý học tích cực.



"Sisu" là một khái niệm và cách sống đã được kết hợp vào văn hóa Phần Lan trong suốt hơn 500 năm.

Không có cách dịch trực tiếp, nhưng nó đề cập tới sự quyết tâm và lòng dũng cảm, là việc có đủ can đảm để tiến về phía trước khi đối mặt với nghịch cảnh.

Trong 6 năm liên tiếp, Phần Lan giữ vị trí số 1 là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Đã sống ở đây gần như cả cuộc đời, tôi tin rằng sisu đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và khả năng duy trì tư duy tích cực và kiên cường của chúng tôi.

Là một chuyên gia tâm lý, tôi đã dành phần lớn cuộc đời sự nghiệp của mình để dạy mọi người cách kết hợp sisu vào cuộc sống của họ. Đây là lời khuyên tốt nhất của tôi:

1. Tìm một mục đích bên ngoài bản thân bạn

Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Angela Duckworth, chúng ta có sức chịu đựng dẻo dai hơn nhiều khi chúng ta hướng tới điều gì đó đóng góp cho thế giới bên ngoài bản thân chúng ta.

Để thu thập dữ liệu trực tiếp về sisu cho nghiên cứu tiến sĩ của mình, tôi đã hoàn thành chuyến thám hiểm chạy bộ dài 1.500 dặm khắp New Zealand. Tôi dành riêng hành trình này của mình để nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình. Mỗi khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hoặc sắp bỏ cuộc, việc chuyển sang mục đích lớn hơn đó đã giúp tôi tiến lên phía trước.

Khi bạn đón nhận một thử thách mới hoặc cần sức mạnh để tiếp tục, hãy tìm một mục đích lớn hơn để kết nối. Đó có thể là gia đình hoặc bạn bè của bạn, hoặc ai đó truyền cảm hứng cho bạn, hoặc một lý do gần gũi với trái tim bạn.

2. Tăng cường khả năng phục hồi thông qua rèn luyện

Trước khi chạy, tôi đã tập luyện gần như mỗi ngày trong hai năm. Tôi đã chạy bộ của mình ngay cả khi tôi không muốn. Tôi luôn cố gắng không bỏ cuộc, dù mưa hay nắng.

Luyện tập và chuẩn bị giúp việc khai thác sisu bên trong của chúng ta trở nên dễ dàng hơn

Luyện tập và chuẩn bị giúp việc khai thác sisu bên trong của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể chúng ta có những nguồn dự trữ ẩn mà cơ thể sẽ sử dụng một cách tự nhiên khi chúng ta cần chúng nhất. Vì vậy, chúng ta càng thử thách bản thân, chúng ta càng có nhiều thói quen giúp củng cố khả năng phục hồi của mình.

Tập trung vào hơi thở để làm dịu hệ thống thần kinh là chiến lược đã cải thiện việc chạy của tôi. Theo thời gian, từ một người mới bắt đầu, tôi đã đạt đến tốc độ 10 đến 15 dặm một ngày.

3. Nhẹ nhàng với bản thân và kết nối với thiên nhiên

Tôi đã từng nghĩ rằng để thành công, tôi phải làm khó bản thân mình. Nhưng nếu bạn không biết cân bằng giữa sự cứng rắn và sự nhẹ nhàng, quãng đường bạn có thể đi sẽ bị giới hạn.

Tôi đã bị thương một lần trong khoảng thời gian tập luyện. Tôi đã chạy 30 dặm một ngày trong 12 ngày liên tiếp. Tôi đã phải tự hỏi mình nên từ bỏ hay thúc đẩy bản thân hơn nữa.

Nếu bạn không biết cân bằng giữa sự cứng rắn và sự nhẹ nhàng, quãng đường bạn có thể đi sẽ bị giới hạn.

Nhưng tôi quyết định lựa chọn thứ ba: Tôi để cơ thể mình tự chữa lành. Ngay cả khi tôi giảm tốc độ, tôi vẫn có thể đạt được mục tiêu 1.500 dặm bằng cách kết hợp đạp xe vào hành trình của mình.

Và vì tôi không còn cố gắng chỉ tập trung vào mục tiêu nữa, tôi đã dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức vẻ đẹp của cảnh quan xung quanh.

Ở Phần Lan, đi bộ và đi bộ đường dài ngoài trời là một phần cốt lõi trong văn hóa của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi tìm thấy sự bình tĩnh bên trong và cảm giác hạnh phúc tạo động lực cho chúng ta trong những thời điểm khó khăn.

Theo CNBC