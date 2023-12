Phạm Lịch khóc, kể về áp lực bị khán giả chê hát live

Phạm Lịch đang được khán giả biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dịp này, ca sĩ cũng ra mắt EP Vol.1 gồm ba ca khúc do chính cô tự sáng tác, gồm Vì Anh Làm Ohiền Em Quá, Sao Không Nói Với Em và Có Anh.

Tại sự kiện, Phạm Lịch nhiều lần xúc động, khóc khi nhắc đến những áp lực, căng thẳng từ khi lấn sân sang con đường ca hát. Nữ dancer cho biết trước đó, cô được mọi người nhớ đến với vai trò vũ công, biên đạo. Cô luôn đứng sau hỗ trợ các nghệ sĩ, góp phần vào thành công của họ. Phạm Lịch nhìn thấy rõ những ưu, khuyết điểm của người khác để giúp họ cải thiện.

Lan Ngọc, Hoàng Anh góp mặt tại buổi giới thiệu sản phẩm mới của Phạm Lịch

Thế nhưng, đến khi cô trở thành ca sĩ, tự thực hiện MV, viết nhạc, Phạm Lịch lại không thể có cái nhìn khách quan, rõ ràng về bản thân. Theo giọng ca sinh năm 1990, đó là áp lực lớn nhất với cô.

Ngoài ra, từ sau khi được khán giả biết đến với ca khúc Là Anh, Phạm Lịch cũng đón nhận không ít bình luận tiêu cực về giọng hát của cô. Có thời điểm, cô suy sụp vì chê bai của công chúng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, ca sĩ nhận ra đó là những góp ý giúp cô hoàn thiện bản thân.

"Rõ ràng, khán giả có yêu thương, họ mới ủng hộ, góp ý. Tôi sẵn sàng đối mặt với tất cả. Ngay cả sản phẩm này cũng vậy, tôi cũng chuẩn bị tinh thần nếu không được như kỳ vọng. Thật sự, tôi chỉ muốn khán giả ghi nhận rằng bản thân đã nỗ lực, nghiêm túc với con đường ca hát", cô chia sẻ.

Phạm Lịch cho biết chồng luôn ủng hộ cô trên con đường ca hát.

Theo Phạm Lịch, may mắn lớn nhất của cô là luôn có chồng ở sau hỗ trợ, động viên. Anh ủng hộ con đường của vợ và là bệ đỡ lớn nhất khi cô gặp khó khăn trong công việc.

"Khi lên kế hoạch thực hiện EP, tôi đã tham khảo chi phí của một số nhạc sĩ lớn để mua bài. Song số tiền vượt quá mức tài chính của tôi. Vì thế, tôi đã bắt tay vào sáng tác. Tôi có nguồn động lực rất lớn ở phía sau là chồng. Anh luôn khích lệ và giúp tôi trong công việc. Những lời động viên của anh khiến tôi càng nỗ lực", cô cho biết.

Phạm Lịch sinh năm 1990 ở Thái Bình, là vũ công, biên đạo hoạt động tại TPHCM. Cô gây chú ý khi tham gia So you think you can dance, có thành tích ấn tượng tại game show như giải á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, quán quân chương trình Thử thách người nổi tiếng 2016, quán quân Gương mặt thân quen mùa 8… Năm 2021, cô lấn sân sang con đường ca hát sau khi trải qua quá trình rèn giọng tại nhiều game show ca nhạc.

Đầu năm nay, cô gây chú ý khi đá sân sang mảng ca hát, tung sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Là Anh. Đây là bản cover từ ca khúc gốc Mộng Nhiên, viết lại lời Việt. Bản cover gây sốt trên TikTok. MV Là Anh trên YouTube hút hơn 15 triệu view sau một tháng.