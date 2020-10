Park Seo Joon tiết lộ lí do gật đầu đi làm cameo cho Record of Youth, nghe mà hết hồn!

Thông qua kênh YouTube riêng Record PARK’s, nam diễn viên đình đám Park Seo Joon mới đây đã chia sẻ cảm nhận của mình khi làm khách mời cho Record of Youth (Kí Sự Thanh Xuân).

Hậu trường Park Seo Joon làm cameo cho Record of Youth (Kí Sự Thanh Xuân)

Park Seo Joon chia sẻ đây là lần đầu tiên anh ấy xuất hiện trên màn ảnh nhỏ sau Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon). Trong khi chờ đợi ở trường quay, Park Seo Joon tâm sự: "Tôi phải tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình để ghi nhớ cảm giác được quay phim". Park Seo Joon hiện đang thực hiện hai dự án điện ảnh là Dream và Concrete Utopia. Nam diễn viên chia sẻ rằng điện ảnh và truyền hình rất khác nhau, vì phim truyền hình có nhiều cảnh quay các nhân vật từ ngực trở lên.

Người có công mời Park Seo Joon tham gia Record of Youth là biên kịch Ha Myung Hee. "Ông chủ DanBam" từng tham gia bộ phim A Word from Warm Heart (Lời Nói Ấm Áp) của biên kịch Ha năm 2013. Nhờ vậy, Ha Myung Hee đã liên hệ với Park Seo Joon cho vai khách mời cho Record of Youth.

Trong tập 9 của Record of Youth, Song Min Su và Sa Hye Joon (do Park Bo Gum thủ vai) gặp nhau tại một lễ trao giải. Park Bo Gum trước đó cũng đã xuất hiện trong tập cuối của Itaewon Class. Hai mỹ nam trò chuyện thân thiết ở hậu trường và còn chụp ảnh lưu niệm chung khi cảnh quay kết thúc.



Dù chỉ diễn vai khách mời, Park Seo Joon cũng đã rất vất vả mới hoàn thành cảnh quay. Thời tiết tháng 7 rất nóng nhưng nam diễn viên phải mặc vest dày và liên tục đổ mồ hôi. Dù vậy, anh vẫn thể hiện "phản ứng hóa học" tuyệt vời với các nhân viên trong đoàn. Một nữ nhân viên tại trường quay đã mang ghế lại cho nam diễn viên ngồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh đã từ chối và nói rằng “Tôi không phải người duy nhất làm việc vất vả ở đây”.

Record of Youth vẫn đang phát sóng trong khung giờ Thứ 2, Thứ 3 trên kênh tvN.



Nguồn: YouTube, Soompi