Park Min Young: Ngôi sao Hàn được săn đón hàng đầu giàu cỡ nào?

Sinh ngày 4/3/1986 tại Seoul, Hàn Quốc, Park Min Young, hay còn gọi với tên tiếng Anh là Rachel Park, đã mơ ước trở thành diễn viên từ khi còn học tiểu học. Khi Park 14 tuổi, cô theo chị gái đến Pennsylvania để học trung học, cô trở về Hàn Quốc sau ba năm và tốt nghiệp Đại học Dongguk ở Seoul với tấm bằng chuyên ngành Sân khấu.

Xuất hiện ấn tượng trong các bộ phim truyền hình ăn khách, Park Min Young, với sự nghiệp thành công và giá trị tài sản tăng theo cấp số nhân, đã củng cố vị thế của mình như một trong những ngôi sao được săn đón nhất trong làng giải trí Hàn Quốc.

Được mệnh danh là "nữ thần thể loại phim hài lãng mạn" nhờ các vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình lãng mạn đình đám như Healer (2014) Her Private Life (2019), diễn viên Park Min Young đã liên tục góp mặt trong một số bộ phim hay nhất của làng giải trí Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Nói về nghề nghiệp và sự nghiệp của mình trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, cô cho biết: "Tôi không sợ thất bại, sự nghiệp sẽ có lúc thăng, lúc trầm. Dù có gập ghềnh một chút nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng mình có thể tốt lên trở lại nếu chăm chỉ".

Là một trong những siêu sao Hàn Quốc ở mảng phim truyền hình, không có gì ngạc nhiên khi Park là người sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Theo một số nguồn tin được truyền thông Hàn tiết lộ, Park Min Young có tài sản ròng đáng kinh ngạc khoảng 5-10 triệu USD tính đến tháng 1/2024.

Mặc dù rất khó để đưa ra một con số chính xác, nhưng không thể phủ nhận rằng phần lớn thu nhập của cô đến từ công việc diễn xuất, quảng cáo cũng như hợp tác đại diện hình ảnh cho các thương hiệu cao cấp.

Lần thử sức đầu tiên của Park với màn ảnh là khi cô đóng vai chính trong một quảng cáo của SK Telecom năm 2005. Nữ diễn viên Hàn Quốc bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm sau với một vai nhỏ trong bộ phim sitcom ăn khách High Kick (Gia đình là số một), cùng với diễn viên gạo cội Lee Soon-jae.

Là một bộ phim hài tình huống xoay quanh cuộc sống của một gia đình không bình thường, High Kick có điểm đánh giá 8,4 vững chắc trên IMDb. Thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc vui nhộn này là tiền đề để nhà sản xuất phát hành tiếp High Kick Through the Roof (2009–2010) và High Kick: Revenge of the Short Legged (2011–2012). Mặc dù Park không xuất hiện trong các phần tiếp theo nhưng cô vẫn là một nhân vật đáng nhớ của loạt phim High Kick.

Sau đó, Park Min Young đã giành được một số vai chính trong các bộ phim truyền hình như I Am Sam (2007), Ja Myung Go (2009) và Running, Gu (2010). Ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc cũng được công nhận trên toàn quốc sau khi góp mặt trong video âm nhạc cho ca khúc đình đám năm 2008 của BigBang Haru Haru.

Bước đột phá lớn của cô đến vào năm 2010, với bộ phim đình đám Sungkyunkwan Scandal của đạo diễn Kim Won-seok - một bộ phim truyền hình dành cho tuổi mới lớn kể về một cô gái trẻ thông minh Kim Yun-hee, người cải trang thành con trai để đăng ký vào học viện danh giá nhất ở Hàn Quốc thời Joseon. Bộ phim đã ghi nhận rating trung bình toàn quốc là 10,1%, theo Nielsen Korea. Không những thế, nhạc nền gốc của bộ phim, có sự góp mặt của ban nhạc JYJ của ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Park Yoo-chun, đã bán được hơn 110.000 bản chỉ vài tuần sau khi bộ phim phát hành.

Sự nổi tiếng của Park tiếp tục tăng cao với bộ phim City Hunter (2011) do Lee Min-ho đóng chính, một bộ phim truyền hình chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên, do Tsukasa Hojo viết kịch bản và minh họa. Thành công ngay lập tức về mặt thương mại, bộ phim đã thu về khoảng 10,45 triệu USD từ quảng cáo truyền hình ở Hàn Quốc.

Hơn nữa, màn nhập vai ấn tượng của Park trong bộ phim đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại các lễ trao giải danh giá của Hàn Quốc, bao gồm Giải thưởng Phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 4 và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 48.

Sau thành công trên truyền hình Hàn Quốc, Park Min Young ra mắt màn ảnh rộng vào năm 2011 với bộ phim kinh dị mang tên The Cat. Là một trong những bộ phim Hàn Quốc thành công nhất phát hành năm đó, The Cat đã thu về khoảng 2,05 triệu USD tại Hàn Quốc trong tuần đầu công chiếu. Tổng cộng, phim đã thu về khoảng 4,5 triệu USD ở Hàn Quốc và 4,6 triệu USD ở thị trường nước ngoài, theo Box Office Mojo.

Ngôi sao Hàn Quốc còn thể hiện sự đa tài của mình trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Dr. Jin (2012), A New Leaf (2014), Healer (2014), Remember (2015) và Queen for Seven Days (2017).

Năm 2018, Park tham gia bộ phim truyền hình được đánh giá là hay nhất trong sự nghiệp của cô Thư ký Kim sao thế, cùng với nam diễn viên điển trai cũng là bạn trai tin đồn lúc bấy giờ của cô là Park Seo-joon. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng năm 2013 của Jung Kyung Yoon, bộ phim truyền hình Hàn lãng mạn công sở đạt tỷ suất người xem tập cuối là 8,6%, theo Nielsen Korea.

Ngoài ra, những bộ phim hài lãng mạn khác như Her Private Life (2019), When the Weather Is Fine (2020) và Dự báo tình yêu và thời tiết (2022) đã mang về cho Park Min Young danh hiệu "nữ thần phim hài lãng mạn".

Park hiện đang tận hưởng thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc khởi chiếu đầu năm 2024 Marry My Husband. Theo Nielsen Korea, bộ phim dựa trên câu chuyện về sự trả thù đã đạt được tỷ suất người xem cao nhất toàn quốc với hơn 7,8% trong tuần đầu tiên phát hành và tăng dần ở các tập sau đó.

Tiếp nối thành công của Marry My Husband, Park Min Young chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng diễn viên tại Hàn Quốc, vượt qua Song Kang của phim My Demon.

Bên cạnh các dự án diễn xuất của cô, việc hợp tác với các thương hiệu đóng vai trò quan trọng khác cũng tạo nên khoản thu nhập ngày càng tăng của Park Min Young. Cô từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ như thương hiệu may mặc Trung Quốc ONE BOY, thương hiệu nội thất Hàn Quốc Klug, thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Sooryehan, thương hiệu Egoist của Nhật Bản và thương hiệu trang sức J.ESTINA.

Năm 2020, hãng thời trang xa xỉ Ý Tod's đã công bố Park Min Young là đại sứ thương hiệu cho cửa hàng tại Hàn Quốc của họ. Là một phần của sự hợp tác, Park đã tham dự buổi trình diễn Bộ sưu tập Thu/Đông dành cho nữ của thương hiệu này tại Tuần lễ thời trang Milan cùng năm.

Vào tháng 11/2022, Park được chọn làm người phát ngôn của thương hiệu quần áo cao cấp Trung Quốc ONE BOY. Nói về việc hợp tác với ELLE Đài Loan, nữ diễn viên tiết lộ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được trở thành người phát ngôn nước ngoài đầu tiên của ONE BOY”.

Với hơn 11 triệu người theo dõi tính đến tháng 1/2024, Park cũng là một trong những diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Diễn viên của Dr. Jin - người thường chia sẻ những bức ảnh chụp tạp chí và bài đăng được tài trợ của mình trên mạng xã hội, được cho là kiếm được khoảng 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi bài đăng trên Instagram. Ngôi sao Hàn Quốc còn sở hữu kênh YouTube thành công. Park, người điều hành kênh Just Parkminyoung của mình từ năm 2020, có hơn 1 triệu người đăng ký tính đến tháng 1/2024.

Theo nguồn tin từ các hãng truyền thông Hàn Quốc, Park đang sống trong một dinh thự sang trọng trị giá 4,4 triệu USD ở Cheongdam-dong, Seoul, Hàn Quốc. Nơi ở của cô nhìn ra sông Hàn và nằm gần những người nổi tiếng khác như Cha Eun-woo và Park Seo-joon.

Hơn nữa, Park thích đầu tư tài sản của mình vào những chiếc xe hơi sang trọng. Trong các vlog của mình, người hâm mộ nhìn thấy nữ diễn viên lái chiếc Bentley Continental GT sang trọng, trị giá khoảng 119.777 USD.

Ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc cũng là chủ nhân của chú chó Bichon Frisé tên là Leon. Sự giống nhau giữa Leon với chú chó Simba của Park Seo-Joon khiến người hâm mộ ngạc nhiên và nhiều người rất thích xem Leon xuất hiện trong các vlog YouTube của Park Min Young. Thú cưng nổi tiếng cũng đang quay quảng cáo và đồng hành cùng nữ diễn viên trong lịch trình của mình.

Nguồn: Lifestyle Asia