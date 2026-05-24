Paparazzi bắt cận cảnh Harry Maguire buồn bã xuất hiện sau cú sốc bị tuyển Anh loại khỏi World Cup 2026

Trung vệ của Manchester United được bắt gặp lái chiếc Range Rover đến trung tâm huấn luyện Carrington để tham gia buổi tập cuối cùng của mùa giải, chuẩn bị cho trận gặp Brighton ở vòng hạ màn Premier League. Tuy nhiên, gương mặt trầm buồn và mệt mỏi của Maguire nhanh chóng thu hút sự chú ý. Suốt 48 giờ qua, hậu vệ 33 tuổi trở thành tâm điểm bàn tán sau khi bất ngờ bị loại khỏi danh sách tuyển Anh sang Bắc Mỹ dự World Cup mùa hè này, dù anh vừa trải qua một mùa giải được đánh giá khá tích cực tại Manchester United.

Kể từ khi tỏa sáng ở World Cup 2018 tại Nga, Maguire luôn là gương mặt quen thuộc của “Tam sư”, thường xuyên góp mặt trong các giải đấu lớn. Vì vậy, việc anh không được triệu tập khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Ngay sau khi thông tin được công bố, Maguire đã đăng tải thông điệp đầy thất vọng trên mạng xã hộ.

Harry Maguire buồn bã lộ diện sau cú sốc bị loại khỏi ĐT Anh dự World Cup 2026 (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

“Tôi thực sự sốc và suy sụp với quyết định này. Không có điều gì khiến tôi tự hào hơn việc khoác áo tuyển Anh và đại diện cho đất nước trong suốt những năm qua. Tôi chúc các đồng đội mọi điều tốt đẹp nhất tại World Cup mùa hè này".

Không chỉ Maguire, gia đình anh cũng phản ứng gay gắt trước quyết định của Tuchel. Mẹ của trung vệ này cho biết bà “vô cùng phẫn nộ”, còn em trai Joe Maguire gọi đây là “quyết định tệ nhất từng thấy”. Trong khi đó, vợ anh - Fern Maguire - cũng bày tỏ sự thất vọng trên Instagram: “Anh đã làm mọi thứ có thể để chứng minh giá trị của mình. Em không cần phải nói thêm về việc anh được ngưỡng mộ đến thế nào, chỉ tiếc là anh phải đối mặt với một quan điểm duy nhất. Em sẽ luôn ở bên anh".

Vợ của Harry Maguire - Fern Hawkins - lên tiếng an ủi chồng (Ảnh: PA)

Ở buổi họp báo hôm thứ 22/5, Thomas Tuchel buộc phải lên tiếng giải thích hàng loạt quyết định gây tranh cãi trong danh sách tuyển Anh, bao gồm cả việc loại Cole Palmer và Phil Foden, nhưng vẫn trao cơ hội cho những cái tên như Jordan Henderson hay Ivan Toney.

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Không phải lúc nào cầu thủ giỏi nhất hay tài năng nhất cũng được chọn. Điều quan trọng là đội hình phù hợp nhất. Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể cân bằng, giàu tinh thần đồng đội và sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Điều quan trọng là niềm tin, năng lượng, sự kết nối và khả năng tạo ảnh hưởng trong phòng thay đồ".

Tuchel cũng thừa nhận ông khá bất ngờ khi Maguire công khai bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội: "Tôi rất tôn trọng cá tính cũng như năng lực của Harry. Cậu ấy đã có một mùa giải xuất sắc. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện riêng và Harry hoàn toàn có quyền bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi hiểu sự thất vọng đó, nhưng đây đơn giản chỉ là một quyết định chuyên môn chứ không mang tính cá nhân. Theo tôi, phản ứng công khai ấy là không cần thiết".

Tú Tú.