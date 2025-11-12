Palmolive mời Gen Z cùng “tắm mình” trong nguồn năng lượng tích cực từ thiên nhiên tại sự kiện “Gỡ rối tâm trí, bung tóc bồng bềnh”!

Trải nghiệm dầu gội Palmolive với diện mạo mới và công thức được tăng cường NHIỀU chiết xuất dừa thiên nhiên hơn, cho mái tóc thật bồng bềnh, thơm mát, sẵn sàng "cháy" hết mình cho mọi khoảnh khắc. Vì khi bạn lan toả năng lượng tự tin và tươi mới, bạn chính là phiên bản tốt nhất của chính bạn.

Sự kiện được truyền cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt ngày càng chủ động, thời thượng và bắt nhịp xu hướng thời đại. Thế nhưng thông báo công việc cứ dồn dập, hàng giờ lướt mạng không ngừng và danh sách việc cần làm dài bất tận dễ khiến chị em chúng ta nản lòng. Theo kịp guồng quay cuộc sống đã là thử thách khó nhằn, chứ nói gì đến việc dành thời gian riêng để yêu thương bản thân.

Sawanya Viriyachinkarn (Brand Manager) chia sẻ: "Với nhịp sống bận rộn, đôi khi ta bỏ qua những khoảnh khắc nhỏ nhưng tạo nên khác biệt lớn. Biết đâu "phiên bản tốt nhất" của ta không nằm ở việc chạy nhanh hơn hay vươn cao hơn, mà là sống chậm lại để trân trọng những điều giản dị, tươi đẹp quanh mình? Vì vậy Palmolive ở đây để giúp bạn tìm lại nguồn năng lượng tích cực vốn có và bồng bềnh tự nhiên!"

Tại "Gỡ rối tâm trí, bung tóc bồng bềnh", Palmolive biến chu trình chăm sóc bản thân thành một cuộc vui. Hãy quên những quy trình rối rắm và tiêu chuẩn phi thực tế đi—Tại sự kiện này bạn sẽ được đắm mình trong năng lượng tích cực, thật nhiều niềm vui và tha hồ thể hiện bản sắc cá nhân.

Điểm nhấn hoạt động:

Hành Trình Khám Phá Mùi Hương: Đắm mình trong trải nghiệm giác quan cùng các dòng sản phẩm dầu gội Palmolive. Tìm mùi hương "hợp vibe" nhất—từ tươi mát, hoa cỏ đến ngọt ngào nhiệt đới để bỏ lại mọi muộn phiền (và cả mùi tóc khó chịu!).

DIY Phụ Kiện Tóc: Tự tay sáng tạo phụ kiện tóc xinh xắn! Giống như Palmolive chọn lọc những thành phần tinh khiết với "át chủ bài" chiết xuất dừa thiên nhiên—bạn sẽ được chọn những "nguyên liệu" đáng yêu để làm nên món phụ kiện cá tính theo phong cách của bạn.

"Bồng bềnh" Trong 5 Phút: Không có nhiều thời gian? Chuyên gia tóc sẽ bật mí mẹo để mái tóc bồng bềnh chỉ trong 5 phút—vì bạn xứng đáng tỏa sáng ngay cả khi bận rộn nhất.

Lan Tỏa năng lượng Tự Tin & Tích Cực: Trở thành tâm điểm, chia sẻ năng lượng và truyền cảm hứng với diện mạo mới cùng tinh thần tích cực

Theo dõi những tin tức khiến tóc bạn bồng bềnh https://www.tiktok.com/@palmolivevn



