Ông bà dặn "hoa âm đừng trồng đất dương": Cả nhà khốn đốn, tài vận lao đao

Trong phong thủy, mỗi loài hoa mang một trường năng lượng riêng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí gia đình. Có hoa mang tính dương - tràn đầy sức sống, kích thích năng lượng dương, có hoa thuộc âm - tĩnh lặng, hướng nội. Khi trồng nhầm vị trí, đặc biệt là những loài hoa âm trên đất mang tính dương - nhiều nắng, sáng và khô ráo sẽ dễ tạo mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe và hòa khí trong nhà.

Dưới đây là 5 loài hoa đẹp nhưng mang năng lượng âm mạnh, nên hạn chế trồng trong nhà.

1. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ thường xuất hiện vào dịp Tết, tượng trưng cho trường thọ và sung túc. Tuy nhiên, hương thơm nồng và lâu tàn cùng việc thường dùng trong lễ cúng khiến hoa mang năng lượng âm khá mạnh. Trồng cúc vạn thọ trong nhà, nhất là ở sân nhiều nắng, có thể tạo xung khí, làm mất cân bằng năng lượng, khiến người già mệt mỏi, gia đạo bất hòa và vận khí suy giảm. Nếu muốn trồng, nên chọn chậu nhỏ đặt ở hiên hoặc ban công có bóng mát, tránh sát cửa chính.

2. Cẩm chướng

Cẩm chướng là loài hoa biểu tượng của tình yêu và lòng trung thành. Song trong phong thủy, thân rễ của nó hút năng lượng âm mạnh. Trồng loài hoa này ở nơi có nắng gắt dễ khiến cây héo úa, năng lượng trong nhà thất thoát, gia đình mâu thuẫn, đặc biệt phụ nữ dễ gặp trắc trở trong tình cảm.

3. Bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn, biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông, thường gắn với chia ly và vòng luân hồi. Do mang năng lượng âm mạnh, việc trồng hoa này trong nhà có thể làm giảm vượng khí, gây cảm giác bất an, đồng thời gia chủ dễ gặp những rủi ro hoặc sự cố bất ngờ.

4. Dạ lan hương

Dạ lan hương nở vào ban đêm, tỏa hương thơm nhưng đậm mùi. Nếu trồng ở nơi quá nắng, cây sẽ hấp thụ quá nhiều năng lượng dương, gây mất cân bằng âm dương trong nhà, khiến các thành viên mệt mỏi, khó ngủ và ảnh hưởng đến tài vận.

5. Hoa ly

Hoa ly tượng trưng cho sự thanh cao, sang trọng, nhưng hương nồng và lâu tàn mang năng lượng âm. Trồng ly hướng Tây hoặc Tây Nam - những nơi đón ánh nắng mạnh sẽ dễ hao tài tổn lộc, nữ chủ gặp trắc trở, sức khỏe giảm sút. Nếu yêu thích, chỉ nên cắm hoa ly ngắn hạn trong nhà vào các dịp đặc biệt, sau vài ngày nên thay hoa mới để tránh tụ khí xấu.

Chọn hoa hợp phong thủy

Thay vì trồng những loài hoa mang năng lượng âm mạnh, gia chủ nên ưu tiên các loài hoa mang năng lượng dương lành, giúp trấn trạch, chiêu tài, đồng thời tạo không gian sống hài hòa, tươi sáng. Những loài hoa này không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn cân bằng năng lượng trong nhà, mang lại cảm giác dễ chịu và sinh khí dồi dào.

Ví dụ, hoa mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, may mắn và hạnh phúc, phù hợp để đặt ở phòng khách hoặc hiên nhà.

Hoa sen với vẻ thanh khiết, thanh tĩnh, giúp gia chủ giữ được tâm trạng an yên, đồng thời thu hút năng lượng tích cực.

Ngoài ra, các loại hoa tính dương khác như cúc vàng, hồng đỏ hay hoa lan cũng đều mang ý nghĩa chiêu tài, tăng vượng khí và cân bằng âm dương. Chọn đúng loại hoa, đặt đúng vị trí sẽ giúp cả gia đình hưởng lợi từ phong thủy tốt, đồng thời không gian nhà trở nên sinh động, ấm áp và giàu sức sống.

