One Piece: Bản live-action đáng đồng tiền bát gạo, phá vỡ lời nguyền phim chuyển thể truyện tranh

Sau hàng loạt dự án phim chuyển thể thất bại, Hollywood tiếp tục thử sức với One Piece - một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Khi thông tin này lần đầu được công bố, không ít người hâm mộ ngần ngại về chất lượng của dự án này. Tác phẩm của họa sĩ Eiichiro Oda vốn sở hữu một kịch bản phiêu lưu hành động mang tầm “epic”, với số lượng nhân vật đông đảo, hàng loạt những vùng đất giả tưởng cực kỳ độc đáo cùng câu chuyện đã kéo dài 26 năm vẫn chưa đi đến hồi kết. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, phiên bản live-action đã lập tức leo lên ngôi đầu lượt xem toàn cầu, nhận “cơn mưa” lời khen từ khán giả và giới phê bình với điểm số ấn tượng Rotten Tomatoes 83%.

Bộ live-action chỉn chu, phá vỡ lời nguyền phim chuyển thể truyện tranh

Khi một bộ truyện tranh, hoạt hình đình đám được làm thành phim người đóng, người hâm mộ thường xuyên có chung một câu hỏi: Nó có theo đúng tinh thần của nguyên tác hay không? Đây luôn là thử thách lớn nhất với các ekip khi mong muốn biến những thế giới tưởng tượng này trở thành một phiên bản giàu tính hiện thực hơn. Khán giả muốn xem những nhân vật tạo cho họ cảm giác thân quen từ ngoại hình, trang phục và tính cách hoặc trải nghiệm những vùng đất, địa điểm nhiệm màu được tái hiện bởi công nghệ kỹ xảo điện ảnh.

Sức hấp dẫn của One Piece vốn đã nằm ngay trong bản truyện tranh nổi tiếng, với 106 tập đã ra mắt cùng doanh số hơn 516 triệu bản toàn cầu. Hai nhà làm phim Matt Owens và Steven Maeda đã thấm đượm tinh thần đó khi nhận nhiệm vụ chuyển thể One Piece. Họ hiểu để thành công, phải bắt đầu từ chính những chất liệu gốc của nguyên tác. Đó cũng là lý do ekip quyết định mời tác giả Eiichiro Oda trực tiếp tham gia góp ý quá trình sản xuất.

Câu chuyện mùa 1 One Piece kéo dài từ thời thơ ấu của Luffy cho đến khi cậu tạo dựng băng nhóm hải tặc của riêng mình và trở thành kẻ bị truy nã với mức tiền thưởng 30.000.000 belly. Kịch bản chắt lọc từ những tình tình trong khoảng 95 chương đầu tiên của bộ truyện tranh, tập trung xoay quanh hành trình của Luffy ở vùng biển East Blue.

Biến 95 chương truyện thành 8 tập phim khiến ekip phải sáng tạo, thay đổi một số nhân vật, tình tiết. Điều này cũng khiến tiết tấu của bản live-action diễn ra khá nhanh so với bản gốc và một số tình tiết được phát triển chưa thực sự hợp lý. Tuy nhiên, về cơ bản, nhà sản xuất bám khá sát so với nguyên tác truyện tranh. Có thể thấy, sự tham gia của tác giả Eiichiro Oda và chính tình yêu của đội ngũ sản xuất với thương hiệu One Piece đã giúp bộ phim được thực hiện một cách tỉ mỉ, chỉn chu. Ngay cả những người hâm mộ khó tính nhất của bộ manga cũng dễ dàng nhìn ra những điểm tích cực từ dự án chuyển thể này.

Điểm sáng giá nhất đoàn làm phim đưa được lên màn ảnh là những câu chuyện cảm động về quá khứ của dàn nhân vật chính. 8 tập phim cho người xem sống lại những cột mốc quan trọng của nhân vật chính khi đi chiêu mộ những thành viên đầu tiên cho băng hải tặc Mũ Rơm của mình, lần lượt là Zoro (Mackenyu Maeda đóng), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero Gibson) và Sanji (Taz Skyler).

Trong nguyên tác, Luffy ước mơ làm hải tặc vì thấy đó là con đường giúp bản thân cảm thấy được tự do. Ở phiên bản live-action, tinh thần này cũng được thể hiện rõ rệt ở 8 tập phim. Các thành viên của băng Mũ Rơm dù có xuất phát điểm khác nhau nhưng điểm chung đều là những cô bé, cậu bé khao khát theo đuổi ước mơ đầy thơ mộng, trong trẻo của mình. Dù đều sở hữu nhiều khuyết điểm, họ vẫn là những người hướng thiện, hướng tới giúp đỡ người khác và luôn tìm kiếm tự do về cả thể xác và tinh thần. Trên hành trình đó, Luffy và các đồng đội của mình tìm thấy nhau và trở thành một gia đình bền chặt.

Tạo hình nhân vật, xây dựng bối cảnh là điểm sáng

Có thể nói, khâu casting chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo nên thành công của bộ phim này. Các thành viên đội hải tặc Mũ Rơm đều như bước ra từ trong truyện tranh, với ngoại hình và tính cách khiến người xem cảm thấy cực kỳ thân thuộc. Đó có thể là sự tưng tửng của Luffy, vẻ lạnh lùng và bất cần của Nami, Zoro hay tính cách tếu táo, hài hước nhưng đầy dũng cảm của Usopp, Sanji. Những nhân vật phụ như hải quân Koby, Tứ Hoàng Shanks, đầu bếp Zeff hay Thất Vũ Hải Mắt Diều Hâu đều gây ấn tượng nhất định với màn xuất hiện của mình.

One Piece thực sự mang tầm vóc một bom tấn, với kinh phí được cho là lên đến 18 triệu USD (khoảng 433,5 tỷ đồng) mỗi tập. Với nguồn ngân sách dồi dào, ekip thực sự đã dựng lên một thế giới giả tưởng cực kỳ ấn tượng. Nhiều bối cảnh trong phim như con tàu Going Merry hay nhà hàng của Garp đều được dựng thật thay vì dùng phông xanh và CGI. Khâu phục trang, hóa trang được thực hiện cực kỳ tỉ mỉ. Khán giả có thể thấy những chi tiết rất nhỏ như màu tóc Koby, khuyên tai của Zoro, bộ râu của Mắt Diều Hâu đều được làm y hệt như phiên bản truyện tranh.

Một cách tiếp cận thú vị với những người chưa từng biết đến One Piece

Dù là bộ truyện có doanh số bán ra hơn 516 triệu bản, việc câu chuyện đã được kể qua 106 tập trong suốt 26 năm qua phần nào khiến thương hiệu One Piece khó tiếp cận với những thế hệ khán giả mới. Phiên bản live-action giúp hành trình của Luffy và những đồng đội được tái hiện theo một định dạng hoàn toàn mới, với những sự cập nhật phù hợp với thời đại hơn.

Nếu phải chọn một điểm khác giữa phiên bản live-action và truyện tranh, bộ phim mới đây được kể một cách nghiêm túc và tối tăm hơn, hạn chế nhiều tình tiết hài hước, tếu táo so với bản gốc. Trước khi series ra mắt, nhiều sự tò mò hướng về nhân vật Sanji - vốn là một kẻ cực kỳ mê gái trong bản gốc. Từng có nhiều ý kiến cho rằng những tính cách này không còn phù hợp với xã hội đương đại, đặc biệt khi đưa lên màn ảnh. Khán giả có thể dễ dàng nhận thấy ekip đã tích cực gia giảm cái “máu dê” của Sanji trong bản live-action. Điều này phần nào khiến nhân vật bớt hài hước so với truyện tranh nhưng thể hiện được sự tôn trọng với phụ nữ nhiều hơn.

Những thay đổi nhỏ này có thể giúp thương hiệu One Piece đem đến nhiều sự mới mẻ cho khán giả. Về cơ bản, hiếm khi người hâm mộ kỳ vọng một bộ live-action sẽ vượt qua được chất lượng của bản gốc. Điểm thú vị là bộ phim có thể trở thành một cách mới giúp những khán giả chưa từng biết đến One Piece được làm quen với thế giới giả tưởng ẩn chứa đầy những điều hấp dẫn này.

Chấm điểm: ⅘

One Piece live-action có thể không phải một kiệt tác trong số các dự án chuyển thể từ truyện tranh. Tuy nhiên, với sự sự tỉ mỉ và chỉn chu của ekip, người hâm mộ thương hiệu có thể thở phào mà thưởng thức bộ phim mà không gặp quá nhiều sự khó chịu. Với hình ảnh bắt mắt, âm nhạc lôi cuốn, dự án giàu tính giải trí và là một sự lựa chọn khác để người xem có thể tiếp cận với bộ truyện tranh đầy hấp dẫn này.