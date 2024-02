Ôm ma túy bỏ chạy khi bị CSGT tuýt còi kiểm tra nồng độ cồn

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Trần Văn Lợi vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 29-2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với Tổ công tác số 2 - Bộ Công an, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp, khi đang kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Lợi (SN 1990; trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Tối 28-2, khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy tại Km 657+300 trên đường Lý Thánh Tông, thuộc xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình và Tổ công tác số 2 - Bộ Công an, đã đón dừng phương tiện xe mô tô do nam thanh niên điều khiển để kiểm tra.

Tang vật vụ án

Khi bị tuýt còi, nam thanh niên liền rồ ga bỏ chạy. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Tổ công tác liền cử lực lượng truy đuổi và bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng khai tên là Trần Văn Lợi. Bên trong túi áo của Lợi có 2 túi nilon chứa tổng cộng 1.980 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Đối tượng khai nhận số viên nén này là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng liên quan, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Lợi để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.